شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير الموصل إلى 12 قتيلاً وجريحًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، أن الانفجار الذي وقع في الموصل أدى إلى مقتل اثنين وإصابة 10 أشخاص. وقالت الخلية - في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن الاعتداء الإرهابي الجبان الذي حصل مقابل إحدى المطاعم في حي المثنى بالجانب الأيسر في مدينة الموصل كان بواسطة عجلة مركونة نوع كيو كيو صفراء اللون ، أدى الى مقتل رجل أمن وفتاة وإصابة 10 أشخاص بجروح متفاوتة".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، أن سيارة مفخخة انفجرت في الساحل الأيسر من مدينة الموصل، فيما أفاد مصدر أمني بأن حصيلة الانفجار بلغت مقتل امرأة واصابة ستة أشخاص.

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