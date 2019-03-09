12 قتيلا وجريحا .. حصيلة الاعتداء الإرهابي في شمال العراق

وأعلنت الخلية في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء أمس، أن اعتداء إرهابي، بواسطة عجلة مركونة نوع" كيو كيو صفراء اللون، وقع أمام إحدى المطاعم في حي المثنى، بالجانب الأيسر لمدينة الموصل، مركز نينوى، شمالي العاصمة بغداد.

© AP Photo / Ali Abdul Hassan

وأضافت الخلية، أن الاعتداء أسفر عن مقتل رجل أمن، وفتاة، وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة.

وشهدت مدينة الموصل، الخميس 28 فبراير/شباط الماضي، اعتداء إرهابي بواسطة سيارة مفخخة كانت مركونة بجانب السور الخارجي لمنطقة المجموعة الثقافية في الساحل الأيسر.

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وأعلنت الخلية، أن التفجير أسفر عن مقتل مدني، وإصابة 13 آخرين بجروح، كمعلومات أولية.

وكان العراق، قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي. لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.