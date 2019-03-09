شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة الجيش الجزائرى: الجيش والشعب ينتميان الى وطن واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مجلة الجيش الجزائري مدى تماسك الشعب الجزائري مع جيشه وتلاحمهما وترابط مصيرهما وتوحد رؤيتهما للمستقبل، مشددة على أن الشعب والجيش ينتميان إلى وطن واحد لا بديل عنه.

وقالت المجلة في افتتاحية عددها الجديد إن "ما حققه جيشنا على أصعدة عدة ووقوفه اللا مشروط إلى جانب أمته في كل ما مرت به البلاد من محن وأزمات، أكد على مدى تماسك الشعب مع جيشه وتلاحمهما وترابط مصيرهما وتوحد رؤيتهما للمستقبل".

وأشارت المجلة إلى أن الشعب والجيش ينتميان إلى وطن واحد لا بديل عنه، مضيفة أن "قواتنا المسلحة تعهدت على حفظ هذا الوطن والذود عنه وحمايته من كل مكروه".

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وأكدت أن هناك إجماعًا بين الشعب بكل فئاته أن الثورة التحريرية المجيدة ستظل وإلى الأبد حصنا لقيم نبيلة لا يمكنها أن تندثر بالتقادم وسيظل مؤمنا بها ومتشبعا بمبادئها النبيلة وسيظل يستلهم من روح نوفمبر كل ما من شأنه أن يعبد له الطريق نحو بناء جزائر قوية وآمنة ومزدهرة.

وقالت "إن الشعب الجزائري المتشبع بوعي وطني كبير والمدرك لمختلف التحديات والتهديدات والرهانات الحالية والذي قاوم بالأمس استعمارا لأكثر من 130 سنة وطرده من أرضه وألحق به هزيمة نكراء في معركة تحرير حاسمة وأفشل مشروعا إرهابيا استهدف أركان الدولة هو شعب مثلما أكده نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح جدير بحمل رسالة أسلافه وتحمل مسؤولية حفظ أمانتهم من بعدهم".

وثمنت المجلة ما حققه الجيش الجزائري إنجازات على أكثر من صعيد، والذي تأتى بفضل الإصرار على رفع التحدي والرقي بأداء القوات المسلحة إلى مستوى المهام الدستورية الموكلة إليه، كما تحقق أيضا وبالدرجة الأولى بفضل اتخاذه لجيش التحرير الوطني كقدوة في حب الوطن والإخلاص له والتحلي بالإرادة لتذليل الصعاب.