الإعلام الأمنى العراقى: انفجار سيارة مفخخة فى الساحل الأيسر من مدينة الموصل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، انفجار سيارة مفخخة في الساحل الأيسر من مدينة الموصل. وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن سيارة مفخخة انفجرت في حي المثنى بالساحل الأيسر لمدينة الموصل.

وكان مصدر أمني في محافظة نينوى أفاد، في وقت سابق من اليوم، بأن انفجارا لم تعرف طبيعته هز منطقة في الساحل الأيسر من مدينة الموصل.

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