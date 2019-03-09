انت الان تتابع اطلع بره..متظاهرون يطردون منافس بوتفليقة بالانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

احتجاجات الجزائر_أرشيفية

احتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة الجزائرية، فيما أطلق عليه «جمعة الحسم»، احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وشهدت ساحة البريد المركزي والشوارع القريبة توافد آلاف المحتجين، فيما عززت قوات الشرطة ومكافحة الشغب وجودها في ساحة البريد المركزي والطرق المؤدية إليها، إذ توقعت وسائل إعلام، أن تفوق هذه التجمعات التحركات الماضية، كونها أول جمعة بعد ترشح بوتفليقة رسميا رغما عن إرادة المحتجين، في وقت أغلقت السلطات محطات مترو الأنفاق والترام وأوقفت كل القطارات من وإلى العاصمة، بحسب سبوتنيك.

وردد المتظاهرون شعارات ضد العهدة الخامسة وتغيير النظام، كما كان بين الحضور المترشح للرئاسيات علي جديري، الذي استقبله المتظاهرون بترديد عبارات «ديقاج ديقاج» أي «غادر المكان». يأتي ذلك، غداة عقد أكبر لقاء للمعارضة الجزائرية منذ بداية الحراك، وشارك به ممثلون لـ15 حزبا سياسيا، إضافة