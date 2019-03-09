اطلع بره..متظاهرون يطردون منافس بوتفليقة بالانتخابات

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احتجاجات الجزائر_أرشيفية
احتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة الجزائرية، فيما أطلق عليه «جمعة الحسم»، احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وشهدت ساحة البريد المركزي والشوارع القريبة توافد آلاف المحتجين، فيما عززت قوات الشرطة ومكافحة الشغب وجودها في ساحة البريد المركزي والطرق المؤدية إليها، إذ توقعت وسائل إعلام، أن تفوق هذه التجمعات التحركات الماضية، كونها أول جمعة بعد ترشح بوتفليقة رسميا رغما عن إرادة المحتجين، في وقت أغلقت السلطات محطات مترو الأنفاق والترام وأوقفت كل القطارات من وإلى العاصمة، بحسب سبوتنيك.
وردد المتظاهرون شعارات ضد العهدة الخامسة وتغيير النظام، كما كان بين الحضور المترشح للرئاسيات علي جديري، الذي استقبله المتظاهرون بترديد عبارات «ديقاج ديقاج» أي «غادر المكان». يأتي ذلك، غداة عقد أكبر لقاء للمعارضة الجزائرية منذ بداية الحراك، وشارك به ممثلون لـ15 حزبا سياسيا، إضافة
وردد المتظاهرون شعارات ضد العهدة الخامسة وتغيير النظام، كما كان بين الحضور المترشح للرئاسيات علي جديري، الذي استقبله المتظاهرون بترديد عبارات «ديقاج ديقاج» أي «غادر المكان».
يأتي ذلك، غداة عقد أكبر لقاء للمعارضة الجزائرية منذ بداية الحراك، وشارك به ممثلون لـ15 حزبا سياسيا، إضافة إلى 35 شخصية وطنية و4 تمثيلات نقابية.
وحذرت قوى المعارضة من مغبة إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل، معتبرة أنها «تمثل خطرا في ظل الظروف الحالية»، في دعوة ضمنية إلى تأجيلها، كما نددت فيه بـ«تجاهل السلطة لمطالب الشعب الجزائري».
وانضم محامون وأطباء إلى الاحتجاجات، مطالبين بمعرفة من الذي وقع على شهادة طبية للرئيس البالغ من العمر 82 عاما في المستشفى معلنا عن استعداده للترشح للرئاسة.
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