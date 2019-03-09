قوات الاحتلال تشن غارات على عدة مناطق في غزة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي شنت مقاتلات قوات الاحتلال الإسرائيلى غارات على مناطق فى قطاع غزة، من بينها "موقع البحرية" شمالى القطاع، وفقا لما إذاعته قناة "سكاى نيوز عربية".

وفى غارة أخرى استهدف طيران الاحتلال أرضا زراعية فى قرية جحر الديك جنوبى مدينة غزة.

كما أغار سلاح الجو الإسرائيلى فى غارة ثالثة على محيط ميناء خان يونس البحرى جنوبى القطاع.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد صعدت من اعتداءاتها ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم فى الضفة الغربية وقطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد طفل، وإصابة رضيع، واعتقال 12 مواطنا، على الأقل، وهدم منزلين من أربعة طوابق.

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد فتى، خلال المواجهات التي دارت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

قال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، إن الفتى «سيف الدين عماد أبو زيد»، 15 عاما، استشهد نتيجة الجراح التي أصيب بها شرق غزة قبل ساعات قليلة.

ومن جهة أخرى، شنت طائرات الاحتلال، الخميس الماضي، غارات على أهداف في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، إذ قصفت الطائرات أرضا خالية في محيط الميناء الجديد غرب خان يونس عدة مرات، مما أحدث دوي انفجارات ضخمة.

وكان جيش الاحتلال أعلن أن صاروخا أُطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة.