شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استُشهِد مواطن فلسطيني، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن مواطناً، لم تعرف هويته بعد، استشهد شرق مدينة رفح، جنوب القطاع، بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب عشرات الفتية والشبّان شرق قطاع غزة.

كما أصيب 42 مواطنا بالرصاص الحي، منهم سيدتان و15 طفلا، وآخرون بالاختناق.

وأصيب عدد من الأطباء والمسعفين بالاختناق، بعد استهدافهم بشكل مباشر بقنابل الغاز المسيل للدموع شرق مخيم البريج، وشرق خان يونس.

وقالت المصادر إن 4 مسعفين أصيبوا بجروح مختلفة نتيجة إصابتهم بشكل مباشر بقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، مشيرة إلى أن صحفيين اثنين أصيبا أيضا بالرصاص الحي خلال تغطيتهما المواجهات.