شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن العراقى تحتجز 3 متظاهرين قاموا بأعمال شغب بالبصرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الجمعة، باحتجاز قوات الأمن ثلاثة متظاهرين قاموا بأعمال شغب خلال تظاهرة بوسط محافظة البصرة.
وقالت المصادر - وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن قوة أمنية فرقت تظاهرة احتشدت وسط محافظة البصرة، واحتجزت ثلاثة من المتظاهرين، مشيرة إلى أن التظاهرة كانت قرب ديوان محافظة، وقام أحد المتظاهرين بإضرام النار في إطارات السيارات.
وأوضحت أن العشرات تظاهروا قرب ديوان محافظة البصرة للمطالبة بتحسين أوضاع المحافظة الاقتصادية والخدمية، وتنفيذ إصلاحات تشمل إقالة مسؤولين في الحكومة المحلية، فضلاً عن إطلاق سراح متظاهرين.
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