قرقاش: غريفيث يدرك من المعرقل للحل السياسي

القاهرة — سبوتنيك. وقال قرقاش، في تغريدة على "تويتر": "اكتشف المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبكرا أن الحوثي هو المعرقل للحل السياسي في اليمن".

وأضاف: "واليوم يدرك المبعوث الحالي مارتن غريفيث هذه الحقيقة".

وتابع: "مبعث قلقنا الأساسي هو إطار ستوكهولم ومستقبل العملية السياسية واتفاق انسحاب الحوثي من الحديدة والموانئ".

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وتوصل وفدا الحكومة وجماعة أنصار الله "الحوثيين" في ستوكهولم، في كانون الأول/ديسمبر 2018، برعاية أممية، إلى اتفاقات تهدف لتخفيف وطأة الصراع الدائر في البلاد على المدنيين وتهدئة القتال المتواصل منذ نحو أربع سنوات.

وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، على قرار أممي يدعم اتفاق السويد حول اليمن، ويأذن للأمين العام للأمم المتحدة، بنشر فريق مراقبين أولي في مدينة وموانئ الحديدة.

ودعا القرار الأطراف اليمنية إلى تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وفقا للجداول الزمنية المحددة فيه، وشدد على الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار المتفق عليه في محافظة الحديدة، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، وإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة.