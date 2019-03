دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تعلم تصوير الاطفال عن طريق اتقانك لـ 20 وضعية بسيطة

الاطفال يشكلون بالتأكيد مواضيع إيجابية وممتعة التصوير والتقاط تلك المشاعر الحقيقية واظهار فرحة الطفولة في صورت يعطي شعور جميل جداً، ومع ذلك قد يكون تصوير الاطفال والتعامل معهم أحياناً أمر صعب للغاية، يجب أن تكون مستعد لأن يكون لديهم أفكارهم الخاصة ويجب أن تكون صبوراً جداً وأن تتكيف مع سلوكهم الطبيعي ولا تفترض أنهم سيستمعون بعناية ويتبعون تعليماتك بالضبط.

الصور الفائزة في مسابقة تصوير الآيفون 2019: لقطات رائعة من حول العالم alqiyady 1 الصور الفائزة في مسابقة تصوير الآيفون 2019: لقطات رائعة من حول العالم

شاهد أيضاً: الصور الفائزة في مسابقة تصوير الآيفون 2019: لقطات رائعة من حول العالم

* فيما يلي 21 وضعية لـ تصوير الاطفال

عند تصوير الاطفال تذكر أن تصور من مستوى أعينهم! وفيما يتعلق بالوضعية

دعهم يكونوا كما هم وحاول التقاط تعابيرهم الطبيعية وعواطفهم وسلوكهم.

© alqiyady تعلم تصوير الاطفال عن طريق اتقانك لـ 20 وضعية بسيطة 1. اجعل الطفل يستلقي على الأرض وقم بالتصوير من زاوية منخفضة جداً.

© alqiyady تعلم تصوير الاطفال عن طريق اتقانك لـ 20 وضعية بسيطة 2. وضعية أخرى إن كان موضوعك مستلقي على الأرض.

© alqiyady تعلم تصوير الاطفال عن طريق اتقانك لـ 20 وضعية بسيطة 3. وضعية جميلة جداً لـ تصوير الأطفال وذلك بوضع الطفل في السرير وتغطيته

للحصول على أفضل النتائج، تأكد من أن ألوان جميع الأغطية مناسبة، اللون الأبيض يقوم بعمل جيد.

© alqiyady تعلم تصوير الاطفال عن طريق اتقانك لـ 20 وضعية بسيطة 4. لجعل الأطفال أكثر استرخاء

حاول ان تجعلهم يقوموا بعناق أو باللعب مع دميتهم المفضلة أو أي لعبة أخرى من اختيارهم.

© alqiyady تعلم تصوير الاطفال عن طريق اتقانك لـ 20 وضعية بسيطة 5. حاول التقاط صور للأطفال في بيئتهم اليومية

على سبيل المثال عند اللعب بألعابهم المفضلة،القيام بالواجبات المنزلية أو كما في هذا المثال

التلوين باستخدام ألوان مائية، فإبقائهم مشغولين في بيئة مألوفة هو وسيلة جيدة لجعلهم يتعاونون

ويقومون بتلك الوضعيات الخاصة التي تريدها.

© alqiyady تعلم تصوير الاطفال عن طريق اتقانك لـ 20 وضعية بسيطة إقرأ ايضاً | تعلم 21 وضعية لتصوير البورتريه يمكنك تطبيقها عند تصوير الرجال 6. اجعل الطفل مشغولاً بـ أشياء خاصة به

الافضل ان لا يلاحظ حتى أفعالك، إن النظر إلى كتاب مصور هو مثال واحد على

كيفية إبقائهم في وضعية تصوير مناسبة من أجلك.

© alqiyady تعلم تصوير الاطفال عن طريق اتقانك لـ 20 وضعية بسيطة 7. كن منتبه ولا تفوت الضحك أو الصراخ بالنسبة لطفل

مثل هذه المواقف دائماً عاطفية جداً وبالتالي لقطات رائعة! ولكن، من فضلك

تجنب العواطف المزيفة بأي ثمن.

© alqiyady تعلم تصوير الاطفال عن طريق اتقانك لـ 20 وضعية بسيطة

8. استخدام بعض الأطعمة اللذيذة

قد تكون قادر على التقاط لحظات ممتعة جداً كـ تصوير الاطفال الذين يتناولون

بعض الحلويات والآيس كريم والفواكه وما إلى ذلك.

© alqiyady تعلم تصوير الاطفال عن طريق اتقانك لـ 20 وضعية بسيطة 9. فقاعات الصابون هي ملحق لا بد من وجوده عند تصوير الاطفال

قبل كل شيء، الأطفال يحبونها ويسعدون حقا عندما يفجرون بعض الفقاعات.

ثانيًا، يمكن العمل بطريقة إبداعية والعثور على إعدادات إضاءة دقيقة للحصول

على فقاعات مضيئة بشكل رائع في صورك.

© alqiyady تعلم تصوير الاطفال عن طريق اتقانك لـ 20 وضعية بسيطة 10. عند التصوير في الهواء الطلق، حاول جعل موضوعك في لعبة الاختباء

اجعله يختبئ وراء بعض الأشياء – شجرة كبيرة على سبيل المثال –

واطلب منه أن يخرج من المخبأ، هذه لحظة جميلة لالتقاط صورة.

© alqiyady تعلم تصوير الاطفال عن طريق اتقانك لـ 20 وضعية بسيطة

11. اللعب في الرمال هو إعداد لطيف للغاية اثناء تصوير الاطفال

يمكن أن يلعبوا وينشغلوا لتأخذ لقطاتك بينما لا تزعجهم ولو قليلاً.

© alqiyady تعلم تصوير الاطفال عن طريق اتقانك لـ 20 وضعية بسيطة

12. جرب بعض مشاهد الحرك، امنح موضوعك كرة للعب بها

Advertisements

ثم ابحث عن منظور مثير للاهتمام: قم بالتصوير من مستوى الأرض

مع جعل الكرة ككائن أمامي مسيطر.

© alqiyady تعلم تصوير الاطفال عن طريق اتقانك لـ 20 وضعية بسيطة 13. عند تصوير الاطفال والعائلة، لا تنسى ابداً أن الحيوانات الأليفة

هي أيضاً من أفراد الأسرة، قم بإدراجها في صورك وسوف تلاحظ مقدار المتعة

والعواطف التي ستشاهدها.

© alqiyady تعلم تصوير الاطفال عن طريق اتقانك لـ 20 وضعية بسيطة

14. ملعب الأطفال هو مكان جيد جداً لبعض الصور في الهواء الطلق

فإنه يوفر تنوع كبير لصور الحركة.

© alqiyady تعلم تصوير الاطفال عن طريق اتقانك لـ 20 وضعية بسيطة

15. إذا كان ولد أو فتاة في بعض الألعاب الرياضية كرة السلة، كرة القدم، التنس، إلخ،

يمكنك أن تأخذ صورة خاصة به أو لها مع المعدات المرافقة.

© alqiyady تعلم تصوير الاطفال عن طريق اتقانك لـ 20 وضعية بسيطة

16. أم تحمل طفلها، جرب وضعيات مختلفة للنظر

© alqiyady تعلم تصوير الاطفال عن طريق اتقانك لـ 20 وضعية بسيطة

17. وضعية مؤثرة جداً، فقط اطلب من الطفل أن يعانق أمه

تصوير العواطف الطبيعية لهما ينتج صورة لا تقدر بثمن.

© alqiyady تعلم تصوير الاطفال عن طريق اتقانك لـ 20 وضعية بسيطة

18. اطلب من الأم أن تحمل طفلها

© alqiyady تعلم تصوير الاطفال عن طريق اتقانك لـ 20 وضعية بسيطة

19. وضعية جميلة للغاية بالنسبة للصًور العائلية

في الهواء الطلق على الأرض، مفيدة بشكل جيد جدا للاسرة والعائلة ككل.

© alqiyady تعلم تصوير الاطفال عن طريق اتقانك لـ 20 وضعية بسيطة

20. ملاحظة أخيرة، أول شيء يجب أن نأخذه في الاعتبار أن الأطفال يتحركون بسرعة كبيرة،

لا يقتصر الأمر على الحركة في المساحة فحسب، بل أيضاً على اتجاه الرأس وتوجهات العين والوجه،

كل شيء يتغير باستمرار وبشكل فوري! وهذا يعني أن عليك اختيار سرعات غالق عالية بما يكفي

لتجنب الصور غير الواضحة.

وقم بالتصوير دائماً في وضع التصوير المستمر، وأخذ عدة صور متتالية، في عصر الكاميرات الرقمية،

لا يكلفك هذا شيئاً، ولكن يمكن أن يكون أمر مهم للحصول على أفضل المشاهد.

The post تعلم تصوير الاطفال عن طريق اتقانك لـ 20 وضعية بسيطة appeared first on Creative School Arabia.المزيد:

صور: تعرف على هذه الـ 10 كاميرات.. لابد أن تمتلك إحداهم في السفر

شاهد: لوحات إبداعية تتنافس على جائزة سوني العالمية للتصوير 2019

فيديو: ميزة رائعة في Pixel 3 تجعله ينافس كاميرات التصوير الاحترافية

هذه الصور تحمل سراً.. هل تعرفت عليه؟!

شاهد.. أسوأ 15 صورة سيلفي للمشاهير.. لقطات صادمة

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي