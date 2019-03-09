شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا جديدة لإعادة شحن بطارية السيارة في 15 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية “تيسلا”، تطوير تكنولوجيا جديدة ستخفض زمن إعادة شحن بطاريات هذه السيارات، إلى حوالي 15 دقيقة.

وذكرت الشركة الأمريكية في بيان عبر الإنترنت أنه إلى جانب تغييرات أخرى، فإن شبكة محطات الشحن الجديدة التي طورتها “تيسلا” باسم “في 3 سوبر تشارجينغ” ستخفض الزمن اللازم لشحن السيارات الكهربائية بشدة.

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وتهدف “تيسلا” للوصول إلى القدرة على شحن ضعف العدد اليومي الحالي للسيارات التي يمكن شحنها في محطاتها بنهاية العام الحالي.

ومن المقرر بدء بناء أول محطة من هذه الشبكة الجديدة، الشهر المقبل.

وبعد إطلاق هذه التكنولوجيا في أمريكا الشمالية، ستنقل إلى أوروبا، ثم آسيا والمحيط الهادئ في الربع الأخير من العام الجاري بحسب ما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن “تيسلا”.