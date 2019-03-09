شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 720 كيلو عسل مغشوش قبل توزيعه بـ«نجران» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - نجران:

تمكَّنت أمانة منطقة نجران من ضبط أكثر من 720 كيلو من العسل المغشوش، كانت مُعدَّة ومجهَّزة للتوزيع والبيع للمستهلكين، فيما قامت الفرق الرقابية بمصادرة المنتجات وسيارات البيع؛ لتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بأمانة منطقة نجران، فايز بن رجا، أن الفرق الرقابية ضبطت أكثر من 720 كيلو من العسل، الذي يتم تسويقه من خلال الباعة الجائلين، الذين يمتهنون طرح السلع الغذائية بطرق عشوائية، لا تتوافق مع الاشتراطات الصحية للحفظ والتخزين.

وأضاف مدير الإدارة، أنه جرى حجز السيارات المخالفة لتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على أصحابها، مشدداً على حرص أمانة منطقة نجران، على استمرار الجولات الرقابية؛ بهدف القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، والحد من انتشارهم على الطرقات.