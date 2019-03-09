شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال وزير التعليم للمتقاعدين في أول أيام ترك الخدمة؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجَّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، كلمة لمنسوبي الوزارة الذين تقاعدوا بدءاً من اليوم الموافق الأول من شهر رجب 1/ 7 حيث قدم لهم الشكر على ما بذلوه من جهد طوال سنوات خدمتهم.

وقال الوزير: “الإخوة والأخوات المتقاعدون من منسوبي وزارة التعليم، لقد بذلتم من العمر زهرته وقدمتم من الجهد ثمرته، لخدمة وطنكم وأبنائه، وتغادرون وزارتكم ومدارسكم وجامعاتكم تاركين بصمةً خالدةً في مسيرة التعليم”.

وأضاف عبر حسابه في تويتر “نتوجه لكم بجزيل الشكر والتقدير وندعو الله لكم بحياة مديدة سعيدة وعطاء مستمر”.