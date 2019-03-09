الان تتابع خالد آل إبراهيم ينشد قصيدة “شوف السعد” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 12:33 ص, 9 مارس 2019 م التعليقات: 0 في مديح الأمير عبد العزيز بن فهد الخليج 365-متابعات فاضت قريحة الشاعر خالد ال ابراهيم بقصيدة يمتدح فيها الامير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز بعنوان شوف السعد

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