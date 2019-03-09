إسبانيا.. مشاركة واسعة في مسيرات اليوم العالمي للمرأة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي شهدت جميع المدن الإسبانية، الجمعة، مسيرات حاشدة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

واحتفلت النساء في إسبانيا بهذه المناسبة عبر إضراب عام استمر ساعتين.

ودعت المسيرات التي خرجت في عموم البلاد، إلى وقف العنف ضد المرأة وتحقيق المساواة لها.

وشهدت العاصمة مدريد ومدينة برشلونة، مشاركة كبيرة مقارنة بباقي المدن.

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واكتظت شوارع مدريد بمئات الآلاف من المواطنين، معظمهم نساء.

وشارك في المسيرات عدد كبير من المسؤولين، بمن فيهم الوزراء.

وأعلنت شرطة برشلونة، أن عدد المشاركين في فعاليات المدينة بلغ 200 ألف.