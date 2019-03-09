فيديو: البشير يغازل المتظاهرين.. قرار عاجل بشأن «السودانيات المعتقلات»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي وجَّه الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الجمعة، مدير جهاز المخابرات صلاح قوش، بإطلاق سراح كافة النساء المعتقلات على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

جاء ذلك في كلمة للرئيس البشير، أمام قيادات أهلية من شرق البلاد، حيث قال إنّ اختيار الحكومة المقبلة سيكون اختيارًا لحكومة كفاءات، دون محاصصة حزبية أو قبلية.

وأضاف: "الآن نتشاور لتشكيل الحكومة، وسنختار الأفضل والأجدر للقيادة، والقوي الأمين لكل منصب".

وتابع: "نحن ننقل البلاد إلى مرحلة جديدة، وفضلت إحياء الأمل في نفوس الشعب السوداني، بتعيين محمد طاهر آيلا، رئيسًا للوزراء في البلاد".



وكان البشير قد أصدر في 23 فبراير الماضي، مرسومًا بتعيين محمد طاهر إيلا رئيسًا لمجلس الوزراء، خلفًا لـ"معتز موسى"، الذي تم إعفاؤه من منصبه، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ ديسمبر الماضي، وتطالب برحيل النظام الحاكم بأكمله.‎

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وفي نهاية يناير الماضي، أعلنت وزارة الإعلام السودانية، أنّ مدير جهاز الأمن والمخابرات أصدر قرارًا بإطلاق سراح جميع المعتقلين خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد.

وتقول جماعات حقوقية إنّ آلاف التظاهرين اعتقلوا منذ بدء جهاز الأمن والاستخبارات بقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد في 19 ديسمبر الماضي.

وانطلقت الاحتجاجات في السودان في 19 ديسمبر الماضي، عندما نزلت حشود غاضبة إلى الشارع للاحتجاج على زيادة الحكومة سعر الخبر ثلاثة أضعاف، وتنامت التظاهرات لتتحول إلى احتجاجات مناهضة للحكومة تطالب بإنهاء حكم البشير الذي يدير البلاد بقبضة حديدية منذ ثلاثة عقود.



وتشير الإحصاءات الرسمية إلى سقوط 26 قتيلًا في الاضطرابات المستمرة منذ أكثر من شهر بينهم فردا أمن، وتقول منظمات حقوقية إن العدد لا يقل عن 40 قتيلًا، فيما أعلن المهدي سقوط مقتل 50 شخصًا على الأقل.

اقتصاديًّا، يواجه السودان صعوبات متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر العملة المحلية (الجنيه) مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية، حيث يبلغ سعر الدولار رسميًّا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيهًا سودانيًّا، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر.