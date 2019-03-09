النعيمي: القيادة تدعم القوات المسلحة وفق رؤية خليفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة الإماراتية، والمستوى المتميز الذي وصلت إليه من المهنية والاحترافية، مثمناً الدور الذي تقوم به في تعزيز الأمن والاستقرار في دولة الإمارات والمنطقة وفي نصرة القضايا العربية، ومد يد العون للأشقاء، وذلك وفق رؤية استراتيجية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال حضور سموه، عصر أمس، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، العرض العسكري «حصن الاتحاد 5» الذي نفذته القوات المسلحة بمنطقة الزوراء في عجمان، أمام حشد جماهيري من أبناء الوطن والمقيمين على أرضه بلغ أكثر من 30 ألف شخص؛ حيث عكست العروض الحية القدرات الاحترافية لأفراد القوات المسلحة بمختلف وحداتها الرئيسية وحرس الرئاسة.

وشهد العرض العسكري إلى جانب سموهما.. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، ومطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من الشيوخ وقائد حرس الرئاسة وقيادات ورؤساء الهيئات العسكرية والوحدات الرئيسية في القوات المسلحة وقادة الشرطة وكبار ضباط القوات المسلحة، ووجهاء وأعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات وكبار المسؤولين.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان: «إن السمعة الطيبة التي تتمتع بها قواتنا المسلحة، تدريباً وانضباطاً وتأهيلاً وتاريخاً، هي محل تقدير واعتزاز قيادتنا الرشيدة التي واكبت مسيرة بنائها وتطورها وخططها ووجهت وتابعت مسيرة تحديثها، وهو ما حقق نقلة نوعية كبيرة شهدتها القوات المسلحة في أدائها كماً وكيفاً في جميع أفرعها حتى أصبح لدينا جيش عصري مواكب لمختلف التقنيات العسكرية والتطور التكنولوجي وقادر على مواجهة كل التحديات، والإسهام بفاعلية مع قوات أشقائنا بدول مجلس التعاون وأمتنا العربية في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة».

وأكد سموه، أن الرؤية الواضحة لمستقبل هذا الوطن تجلت في القرار التاريخي الذي اتخذه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في السادس من مايو عام 1976 بتوحيد القوات المسلحة، وبناء جيش موحد يحمي تراب الوطن، ويصون أمنه واستقراره وإنجازاته ومكتسباته، ويرسخ كيان الاتحاد ويثبت أركانه.

وأعرب سموه، عن فخره بقدرات أبطال قواتنا المسلحة الذين قدموا عرضاً يؤكد قوتهم الضاربة والفعالة وجاهزيتهم الكاملة للدفاع والذود عن حياض ومصالح الوطن العليا وأمنه الوطني واستقراره، واستعدادهم التام لمواجهة الأخطار والتهديدات الإقليمية وجميع أشكال التحديات التي قد تواجهنا.

وقال سموه، موجهاً حديثه لأبنائه في القوات المسلحة: «إنكم تقومون بأعمال جسيمة تعرضون أنفسكم للموت والخطر من أجل أن يعيش أهليكم في أمن ورخاء وتواجهون التعب والمشاق من أجل أن يعيش الوطن في راحة وأمن وطمأنينة».

وأكد سموه، أن جنود الوطن البواسل أصحاب فضل وشرف وإخلاص وعطاء وشموخ وصمود وشجاعة، يقدمون الغالي والنفيس ويسطرون ملاحم المجد والتضحية والوفاء ببذل أرواحهم الطاهرة ونفوسهم الطيبة ودمائهم الزكية التي ارتوت بها الأرض لتزهر سنابل الكرامة وترتفع رايات السلام، مشيراً إلى أن شهداء الإمارات هم أغلى ما نملك، فهم أبناؤنا الذين تربوا على أرض بلادهم وقدموا أرواحهم الطاهرة نصرة للدين والوطن والشرعية.

وبارك سموه، نجاح العرض، مؤكداً أن القوات المسلحة هي السند الأكبر في دعم وترسيخ النهضة المتكاملة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية، ورمز للإرادة والعزيمة على إكمال مسيرة الاتحاد ووحدة البيت ووحدة الرؤية والمستقبل، وقد أثبتت قواتنا المسلحة اليوم للعالم أجمع، بأنها قادرة على تحمل المسؤولية كاملة والقيام بواجبها بكل كفاءة واقتدار».

واستعرض صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، الأدوار المميزة التي ظلت تؤديها قواتنا المسلحة منذ تأسيسها، فقد قامت بإغاثة المنكوبين في مختلف دول العالم التي مرت بحروب وكوارث عصيبة، وقدمت قواتنا نماذج مشرفة في التضحية والعطاء، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين وإيواء اللاجئين من الحروب، ومعالجة المصابين، وإعادة بناء وإعمار ما خلفته الحروب، وتعزيز القيم الإنسانية السمحة بتعاون وتنسيق مع المجتمع الدولي لتحقيق السلم والأمن والاستقرار إقليمياً وعالمياً.

وجدد صاحب السمو حاكم عجمان، في ختام تصريحه، العزم على المضي قدماً في مسيرة الوحدة والاتحاد وبناء وطن شامخ، داعياً أبناء الدولة إلى الإخلاص والوفاء وصون مكتسبات الإمارات وحمايتها والعمل الدؤوب والاجتهاد من أجل رفعة الإمارات وإعلاء رايتها بين الأمم.

من جانبه أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أن القوات المسلحة الإماراتية، تحظى بدعم كريم من القيادة الرشيدة، وذلك وفق رؤية استراتيجية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات الذين يسيرون على خطى القادة المؤسسين للاتحاد في تعزيز روح الدفاع عن الوطن ونصرة القضايا الإنسانية ومد يد العون للأشقاء.

وقال سموه: «إن القوات المسلحة الإماراتية، وجدت اهتماماً كبيراً من قادة الوطن وعناية مستمرة لتطوير كفاءتها ومهارات جنودها، وذلك بتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي لم يتوان يوماً عن تقديم كل أنواع الدعم والتحفيز والتشجيع لأبطال الجيش الإماراتي»، مؤكداً أن العرض العسكري «حصن الاتحاد 5» عكس ثمار دعم وتكريم القادة للقوات المسلحة«.

وأضاف سموه:»أن العرض العسكري «حصن الاتحاد 5» الذي أقيم في إمارة عجمان نال متابعة كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، إبرازاً للدور الذي تقوم به القوات المسلحة في حفظ الوطن والذود عن أمنه ومكتسباته وتكريماً لعزم رجالها وولائهم ووفائهم بالعهود والمواثيق التي وضعها آباؤنا المؤسسون».

ولفت سموه، إلى أن إمارة عجمان، سخرت كل إمكاناتها لإنجاح العرض وإظهاره بصورة مشرفة تليق بالمكانة السامية لقواتنا المسلحة.

وقال سمو ولي عهد عجمان:»إن القوات المسلحة، تجسد أسمى معاني الشجاعة والبسالة والإقدام في ميادين القتال، وترسخ نموذجاً فريداً يحتذى به في التفاني لحفظ الأمن والاستقرار، فهي التي تسهر مقيمة على الثغور حارسة لحدود الوطن، أبطالها مرابطون على الحق مدافعون عن الإنسان أينما كان.

واستذكر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في هذه المناسبة، شهداء الإمارات وبطولاتهم السامية، مؤكداً أن شهداء الوطن هم إخواننا وأبناؤنا ونحزن على فراقهم، لكن فخرنا بهم أكبر من أي حزن.

ومثل العرض، معاني الكرامة والشرف واستعراض الدروع الراسخة، والرجال المؤمنين بقيادتهم، وبسلامة أرضهم وسمائهم وبحرهم؛ حيث ضم عمليات مشتركة، شملت عدداً من أفرع القوات المسلحة مع التركيز على قوة الرد السريع المدربة تدريباً عالياً من أفراد حرس الرئاسة التي مثلت القوات البرية بدعم من قيادة الطيران المشترك والقوات البرية والبحرية والقوات الجوية والدفاع الجوي.

وبدأ العرض بسيناريو، تعرض موكب شخصية مهمة مدعوة للمشاركة في افتتاح مركز تجاري بطائرة وكيفية تأمينها، لكنها تتعرض بعد افتتاح المركز إلى عملية طعن من قبل أحد أفراد الجمهور، وكيفية التعامل مع الإرهابي، أظهر كيفية تعامل عناصر الحرس الخاص معه عبر استطلاع جوي وفتح نقطة مراقبة باستخدام عناصر النيران المشتركة، فيما شاهد الجمهور أيضاً غارة جوية باستخدام طائرات «إف 16» وال«ميراج» لتحرير الرهائن الذين تم اختطافهم. وشاهد الحضور أيضاً تعرض موكب وفد رفيع المستوى يضم عدداً من الشخصيات المهمة لعملية تفجير من خلال سيارة مفخخة ومسنودة بنيران معادية مباشرة من أسلحة رشاشة من قبل عناصر إرهابية لتغطية عملية التفجير المفخخ وتكليف حرس الرئاسة بحمايته وكيفية التعامل مع الإرهابين.

ويصد الحرس الخاص للوفد الهجوم مباشرة وينقل الوفد بعيداً عن مكان الاشتباك، لكن يتعرض الموكب لكمين آخر من مجموعة استخدمت آليات مفخخة ورماية مباشرة لإيقاف الموكب، ويستمر الاشتباك مع العناصر المعادية، ويتدخل فريق الاقتحام الجوي للحرس الخاص فيتم القضاء على العناصر المعادية وتأمين الشخصيات المهمة.

وهنا تتولى القيادة العامة للقوات المسلحة، إدارة هذه الأزمة وتطلق طائرة للاستطلاع الجوي والتي تمتلك القوات المسلحة أنواعاً حديثة منها مزودة بأحدث التقنيات فتقوم بمهمة تتبع وملاحقة الخاطفين والإرهابيين، لتظهر تمترس القوات المعادية في مبان وبحوزتها رهينة، وهنا يقوم مركز العمليات بإعداد الخطة المناسبة للقضاء على الأهداف المعادية وتحرير الرهينة قبل أن ينقلها المختطفين إلى خارج البلاد بطائرة كانت متوقفة في أرض المطار؛ حيث تم قصف مدرج المطار والتعامل مع الموقف من قبل كل الوحدات في عملية نوعية ومتطورة تم خلالها إنقاذ الرهينة.(وام)

مشاهد حية ومباشرة لما يؤديه الجنود البواسل

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تابع الحضور، مشاهد حية ومباشرة لما يؤديه الجنود البواسل، وهم يقومون بمهامهم وواجباتهم في تخليص الرهائن وتحريرهم من المختطفين من خلال تنفيذ عملية اقتحام مبدئي من قبل عناصر الفرسان وعناصر العمليات الخاصة، فيما تتجه إلى المنطقة أيضاً سفينة بحرية تتمتع بالقدرة على تنفيذ الرمايات المباشرة من مسافات بعيدة دون لفت نظر العدو لوجودها، ثم ينشر حرس الرئاسة فريقاً من القوات المشتركة على أعلى درجة من التدريب والكفاءة، وتكون مهمتهم التسلل إلى المنطقة لإنشاء مقر للمراقبة، ثم يتم تدخل عناصر الاقتحام الجوي وتبدأ بقدوم مروحيات وعلى متنها قناصون دورهم التعامل مع الأهداف المعادية من الجو لإثارة الإرباك بين صفوف العدو وإشغالها عن تسلل القوات الخاصة والفرسان على الأرض عبر عناصر الإقحام الجوي، ثم تتم عملية إنزال جوي لعناصر قوات العمليات الخاصة للتدخل والتعامل مع الهدف بالتعاون مع العناصر الأرضية، ويتم الاشتباك الناري والاشتباك المباشر مع عناصر العدو والقضاء عليهم وإنقاذ الرهائن وإخلاؤهم إلى السفينة الحربية في المنطقة الآمنة، وبعدها تخلي عناصر العمليات الخاصة بعد عملية إنقاذ بطولية.

عرض لفريق فرسان الإمارات

اختتم العرض، بتقديم فريق فرسان الإمارات أبطال سلاح الجو الوطني، استعراضات جوية مبهرة في سماء الحدث، وقدم فريق القفز الحر من العمليات الخاصة، عرضاً من خلال القفز باستخدام المظلات القابلة للتوجيه والتي تسمح لهم بالهبوط بدقة أينما أرادوا حاملين علم دولة الإمارات مع دخول فريق من الخيالة رافعين راية الوطن ومؤدين تحية وقسم العلم ومجددين العهد والولاء لقيادة الإمارات الرشيدة.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة للعرض العسكري «حصن الاتحاد 5»، أن العرض الذي نفذته وحدات رئيسية من القوات البرية والبحرية والجوية وحرس الرئاسة، جسد الشجاعة والتفاني والمهنية العالية التي يتمتع بها منتسبو قواتنا المسلحة.