سلطان يُكرِّم الفائزين بجوائز الدورة 14 لبينالي الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، في منطقة الفنون بالمريجة، حفل تكريم الفائزين بجوائز بينالي الشارقة ال 14.

وبدأت فعاليات حفل التكريم، بكلمة ألقتها الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، قالت فيها: «لقد حاول بينالي الشارقة عبر مسيرته الطويلة أن يكون منصة للمبدعين، ونافذة لدعم وتطوير الفنون المعاصرة، وأن يتماهى مع مشروع الشارقة الثقافي الذي كان وما يزال مرجعيتنا الأولى في كافة المشاريع والبرامج التي نُقيمها في مؤسسة الشارقة للفنون».

وتابعت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي: «ها نحن اليوم وقد وصلنا إلى الدورة الرابعة عشرة من البينالي، والتي نضعها بين أيديكم بكافة عروضها وفعالياتها، ونحن في حضرة صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي جعل من إمارة الشارقة منبراً للثقافة والفنون، وموئلاً للمبدعين والمثقفين. وكلنا أمل بأن يمثل هذا اليوم إضافة إلى تقويم العمل الثقافي، وأن يُعبِّر عن طموحاتنا وتطلعاتنا في مؤسسة الشارقة للفنون، التي أكملت في هذه الدورة عامها العاشر، وهي لا تزال تعمل يوماً إثر يوم، على تطوير برامجها وفعالياتها بما يلبي احتياجات مجتمعاتنا المحلية، ومكانة الإمارة على الصعيد الإقليمي والدولي».

من جانبه ألقى لودوفيك بوي، سفير فرنسا لدى الدولة، كلمة ثمن فيها جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في توطيد العلاقات بين دولة الإمارات وفرنسا، خاصة في المجالات الثقافية والفنية والأدبية.

وأشاد بالنهضة الثقافية التي تشهدها إمارة الشارقة، عبر إقامتها للعديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والعلمية والأدبية، مما جعلها تتبوأ المكانة العالمية المرموقة، وأهّلها لأن تكون عاصمة للثقافة العربية والإسلامية، وأن يتم اختيارها عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019.

من جانبه أكد طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في كلمة له خلال الحفل، أهمية بينالي الشارقة؛ كونه الحدث الفني الثقافي المهمُ الذي طاف باسم الشارقة على خريطة الفن العالمي ليشكل انعكاساً لفكر ورؤى شارقة الثقافة والفنون، داعمة الإبداع والتميز.

وأشار علاي إلى دور المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في تعزيز نشر رسالة الشارقة للعالم، كونها حاضنة للثقافات ووجهة للمثقفين والمبدعين، وملهمة الإبداع والابتكار الذي تترجمه فعالياتها المتجسدة في رؤى وفكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وبهذه المناسبة ألقى عبدالله القاضي، المدير التنفيذي لشركة نفط الهلال، كلمة بيّن فيها أن بينالي الشارقة هذا العام، يأتي بروح ملهمة ويحمل شعار: «خارج السياق»، لافتاً إلى أهمية الأعمال الفنية المشاركة التي تنقل تجارب ورؤى فنانين من ثقافات متنوعة.

وكانت للجنة تحكيم بينالي الشارقة، كلمة أشادت فيها بالأعمال الفنية المشاركة وتنوع أفكارها، كما قدمت مجموعة من التوصيات والملاحظات من شأنها الارتقاء بالأعمال الفنية.

وتخلل حفل التكريم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على أبرز محطات مسيرة بينالي الشارقة.

ثم تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ترافقه الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، بتكريم الفائزين بجوائز بينالي الشارقة ال 14، وهم: محمد بورويسة، وشيزاد داوود، وفان ثاو نجوين، وتشيو تشيجي، أوتوبونج نكانجا، وإيميكا أوجبوه.

كما كرّم سموه الشركاء والرعاة والمساهمين في إنجاح بينالي الشارقة وهم: دائرة الطيران المدني، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وشرطة الشارقة، ووزارة الداخلية، وسفارة فرنسا لدى الدولة، وشركة نفط الهلال، وفان كليف أند آربلز.

وحضر حفل التكريم الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخة نوار بنت أحمد القاسمي، مديرة التطوير بمؤسسة الشارقة للفنون، والشيخ سلطان بن عبدالله آل ثاني، مدير دائرة الطيران المدني، واللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، ومحمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ونخبة من الفنانين والمبدعين من داخل الدولة وخارجها.

(وام)

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