واشنطن تدعو لفرض قيود صارمة على صواريخ إيران



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرّرت الولايات المتحدة، مساء أول امس الخميس، مطالبتها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بفرض عقوبات دولية ضد إيران التي تتّهمها واشنطن بخرق القرار 2231 الصادر عام 2015 وبزعزعة الشرق الأوسط.

وجاء في رسالة وجّهها السفير الأمريكي بالوكالة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين، إلى الأمين العام للأمم المتحدة «نحن ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياتهم في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين».

وتابع أنّ على هذه الدول «الانضمام إلينا في فرض عواقب حقيقية على إيران بسبب ازدرائها الفاضح لمطالب الأمم المتحدة، وإعادة فرض قيود دولية عليها أكثر صرامة لردعها عن مواصلة برنامجها الصاروخي». كما حث كوهين، مجلس الأمن الدولي على إعادة فرض العقوبات ضد طهران لردع برنامجها الصاروخي، وضبط تصرفاتها.

وحذر من نشاطات إيران المزعزعة لاستقرار الشرق الأوسط، متهماً إياها بإطلاق 3 صواريخ باليستية خلال الفترة الماضية. وبيّن أن طهران أطلقت صاروخاً باليستياً متوسط المدى في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تلا ذلك محاولة أخرى في 15 من يناير/ كانون الثاني.

إلى جانب ذلك، قال: تضاف إلى ذلك محاولتها تثبيت أقمار صناعية في المدار باستخدام مركبات الإطلاق الفضائية في ال5 من فبراير/ شباط الفائت.

كما شدد كوهين في رسالته على أن السلوك الإيراني «يقتضي جهداً دولياً منسقاً، وواسع النطاق لضمان عدم تهديد إيران للسلام والأمن الإقليميين». ولم تقترح الولايات المتحدة بعد أي تحرك ملموس على مجلس الأمن الدولي لتشديد القيود على الصواريخ الإيرانية، غير أن أي تحرك من هذا القبيل سيلقى على الأرجح معارضة روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض.

وهذه ليست المرة الأولى التي تدعو فيها واشنطن إلى تشديد القيود على الصواريخ الإيرانية، فلطالما طالبت بتغيير صيغة قرار الأمم المتحدة عام 2015 القاضي بإحجام إيران لثماني سنوات عن تطوير الصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية.(وكالات)