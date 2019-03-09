الآلاف يحتشدون في «جمعة الحسم» بالجزائر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتشد آلاف الجزائريين في العاصمة أمس في الجمعة الثالثة على التوالي، والتي أطلق عليها «جمعة الحسم»، رفضاً لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وسار الآلاف سيراً على الأقدام لعشرات الكيلومترات للوصول إلى قلب العاصمة، بسبب قيام السلطات بإغلاق محطات القطارات ومترو الأنفاق، فيما كشفت مصادر من داخل المستشفى السويسري الذي يعالج فيه بوتفليقة أن الرئيس فقد القدرة على النطق وأن وضعه الصحي حرج للغاية.

ورجح مراقبون متواجدون في ساحة البريد المركزي بالعاصمة، أن يصل عدد المتظاهرين إلى مليون شخص، على اعتبار أن الجماهير غطت بشكل كامل كلاً من ساحة أول مايو والبريد المركزي وديدوش مراد وشارع موريس أودان.

وردد الجميع شعارات باتت مألوفة تجمع على رفض ترشح بوتفليقة، لولاية رئاسية خامسة، وتطالب برحيل أركان النظام.

وحاولت قوات مكافحة الشغب تطويق المتظاهرين في أماكن تواجدهم ومنعهم من التقدم والسير خصوصاً باتجاه القصر الرئاسي.

وتزامنت الاحتجاجات مع إحياء اليوم العالمي للمرأة، وشاركت النساء بكثافة في الاحتجاجات ، ورددن «الجزائر بلاد الشهداء والحرائر»، وهتفن بهدوء «لا عهدة خامسة يا بوتفليقة». وازداد الحشد بعد أداء صلاة الجمعة. ولم تسجل أي تجاوزات لا من قبل المتظاهرين ولا من قوات الأمن .

وحاول المترشح للرئاسة، اللواء علي غديري، الانضمام للمتظاهرين، لكن بعض المتظاهرين طلبوا منه المغادرة. والتحق عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم أكبر الأحزاب الإسلامية بالمتظاهرين.

كما نظمت تظاهرات أخرى، سلمية أيضا، في باقي أنحاء البلاد وخصوصاً في وهران وقسنطينة وبجاية في منطقة القبائل.

وتم أمس توقيف رجل الأعمال والمعارض الذي قدم ترشيحه للانتخابات الرئاسية رشيد نكاز من قبل شرطة جنيف داخل المستشفى الذي يوجد فيه الرئيس بوتفليقة.

في أثناء ذلك، أفاد مراسل قناة العربية،من أمام المستشفى الذي يقبع فيه الرئيس بوتفليقة، أن الأخير في وضع صحي حرج جداً، وأنه لم يغادر المستشفى على الإطلاق، كما تردد الخميس في بعض الأوساط الجزائرية.

ونقل عن مصادر طبية تتابع الحالة الصحية لبوتفليقة، أن الرئيس يتغذى ويتنفس اصطناعياً، ولا يستطيع النطق إطلاقاً. كما أكدت أنه يصعب إجراء أي عملية جراحية له.

إلى جانب ذلك، أوضح المراسل، أنه كان هناك فكرة بنقله إلى نيون «قرب لوزان»، لكن وضعه لا يسمح على الإطلاق بأن يستقل الطائرة.

ونفى حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، أمس، صحة تقرير أوردته قناة «الشروق»عن استقالة عدد من نوابه احتجاجا على ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة.

ويرى المحلل في مجموعة الأزمات الدولية مايكل العياري أن الحل في الجزائر، يواجه تحدي «ابتكار» مخرج سلمي للأزمة يمر أساسا عبر «احترام النظام الدستوري». (وكالات)