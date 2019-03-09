عبدالله بن فهد آل ثاني: نظام «الحمدين» يسير نحو الهاوية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشیخ عبدالله بن فهد آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، أن النظام القطري یسیر نحو الهاویة في ظل سیطرة النظامین الإیراني والتركي علیه، مشيرًا إلى أن نظام الحمدين يستخدم جماعة الإخوان الإرهابية كأداة یحركها لزعزعة الأمن في الخلیج والدول العربیة.

ولفت آل ثاني في حوار مع صحيفة «عكاظ»السعودية، إلى أن 80% من الأسرة الحاكمة في قطر یرفضون السیاسة القطریة، مشیراً إلى أن الحاكم الفعلي لقطر هو حمد بن خلیفة وابنه تمیم مجرد واجهة، مشددا على أن «حمد بن خلیفة» مسكون بعقدة تجاه السعودیة، كما أنه حاقد علیها وله أهداف انتقامیة من الریاض.

وأكد آل ثاني أن لهم تواصلاً مع أفراد الأسرة الحاكمة في الداخل، ورأيهم أن هذا النظام يذهب إلى الهاوية وبلا رجعة.

وأشار «آل ثاني» إلى الخسائر الكثیرة التي لحقت بالنظام القطري ومشاریعه التآمریة، مضيفا «قناة بي إن سبورتس» معروضة الآن للبیع، كما أن الخطوط القطریة تتكبد خسائر كثیرة، وكذلك البنوك، ودین قطر العام وصل إلى 700 ملیار ريال وهذا الرقم في ازدياد مستمر. وأضاف أن قناة الجزيرة يديرها حمد بن ثامر آل ثاني وهو أحد أذرع الخراب والدمار في الدول العربية.

وأوضح أن قضیة قبیلة الغفران وسحب الجنسية تقلق النظام القطري بشكل كبیر، وأن قبیلة الغفران جزء لا یتجزأ من المجتمع القطري، مضيفاً «ليس بغريب على النظام القطري سحب الجنسية من قبيلة الغفران وشیخ قبیلة المرة ابن شریم وشیخ قبیلة الهواجر ابن شافي، ومن المتوقع سحب المزید من جنسيات القبائل الأخرى».