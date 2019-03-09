«كبنجارا»..كتاب يكشف «الإخوان» وتآمرهم ضد دول المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قراءة:إيهاب عطا

بث تلفزيون أبوظبي، أمس، تغطية خاصة حول كتاب «كبنجارا.. قصتي مع تنظيم الإخوان المسلمين»، والذي يتناول اعترافات أحد الأعضاء والقياديين المنشقين عن تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، والمدان في قضية التنظيم السري، عبد الرحمن بن صبيح السويدي، ويتعرض لأسرار تكشف سوأة التنظيم الدولي وأهدافه الحقيقية في تفكيك الدول ونشر الفوضى خاصة في الدول العربية، من خلال تجنيد الشباب لأهداف بعضها يتسق وينفذ أجندات ومخططات أجنبية وذلك بالتحالف والانصياع لتعليمات أجهزة مخابرات أجنبية لها مصالح في المنطقة، وكيف يتستر خلف شعارات براقة على خلاف الحقيقة، مثل الكشافة والأعمال التطوعية، والاستفادة من طاقات الشباب في أعمال الخير التي يحث عليها الدين الإسلامي الحنيف وتشجع معظم الأسر أبناءها عليها مثل حفظ القرآن وغيره.

أكد السويدي أنه ألف الكتاب بمحض إرادته ودون أي نوع من أنواع الضغط أو الترهيب، وقد أراد من هذا الكتاب أن يوثق شيئاً للتاريخ، ويوجه رسالة إلى الشباب كي لا يقعوا في الأخطاء التي وقع فيها، موجهاً نصائحه للشباب في الإمارات ومختلف دول المنطقة بعدم الانخداع والانسياق وراء شعارات الإخوان البراقة والاتجاه بطاقاتهم إلى مؤسسات الدولة التي تشجع على الأعمال التطوعية والانخراط فيها بدلاً من تلك التنظيمات الهدامة، واصفا أساليب التنظيم الإرهابي في تجنيد الشباب بالشيطانية وأن ظاهرها جميل ومرتب وحضاري وباطنها خبيث ومدمر لأمن دول الخليج.

وكشف السويدي عن معنى الكتاب الذي لفت الانتباه إليه وهو «كبنجارا» والذي يعود إلى كلمة مكونة من كلمتين مشتقتين من اللغة الماوية الشائعة في ماليزيا وإندونيسيا «كي» والتي تعني اذهبوا به أو الذهاب إلى، و«بنجارا» والتي تعني السجن، والتي سمعها من أحد الضباط هناك عندما تم ضبطه في قضية هجرة غير شرعية وتزويره جواز السفر، فأدرك أن تلك الكلمة هي كلمة السر في حياته، وكأنها اختصرت قصته وبلورتها منذ انخراطه في صفوف ذلك التنظيم.

وأشار القيادي المنشق إلى أن أهمية الكتاب تأتي من كونه يوثق تجربة حية لا يزال صاحبها على قيد الحياة، وتمثل تجربة واقعية، لأن هناك فرقاً كبيراً بين التنظير والواقع، والتنظير دائماً في صالح التنظيم، لأنهم يجيدون استخدام الشعارات البراقة وأساليب الخداع، أما التجربة العملية فتكشف خطوة بخطوة الحياة التي عاشها في ظلال التنظيم، ويستفيد منها الشباب الذي قد تلوح في الأفق أمامه مثل تلك الشعارات أو يقترب من محاولات تجنيده.

وأوضح مؤلف الكتاب أنه يختصر الطريق على الشباب حين يلخص تجربته ويكشف لهم كيف تم خداعه حين انضم للتنظيم الإرهابي وكانت عنده أحلام بريئة وطاقات، ظن أن تلك الجماعة قادرة على استيعابها وتوجيهها بالشكل الصحيح، لكن فوجئ أنه انخدع وطاقاته التي أراد أن يستثمرها في شيء خلاق ومفيد توجه إلى تدمير الشعوب والدول وتفكيك دول المنطقة، وكان ذلك الانضمام مخالفاً للقانون، مشيداً بوجود ما يزيد على 300 جهة تطوعية في الدولة ما بين مؤسسات وهيئات وإدارات داخل تلك الهيئات تحتضن المتطوعين وتستثمر طاقاتهم، وهو ما يجب على الشباب التوجه إليه بعيداً عن الذهاب إلى المناطق المشبوهة والأنشطة المجرمة بحكم القانون.

ووصف عبد الرحمن السويدي أساليب التنظيم الإرهابي في تجنيد الشباب بالشيطانية، قائلاً: إن ظاهرها جميل ومرتب وحضاري وباطنها خبيث ومدمر، ويجذبون الشباب ويجندونهم برحلات الكشافة داخل الدولة وخارجها، والمسابقات والأنشطة الدينية مثل تحفيظ القرآن ودراسة الأحاديث النبوية الشريفة، مستغلين تشجيع الأسر لأولادهم على استغلال طاقاتهم في مثل تلك الأمور.

وعرج «السويدي» على دور قطر في احتضان ذلك التنظيم الإرهابي الدولي وغيره من التنظيمات المماثلة منذ فترة التسعينات عندما عقد مؤتمر دولي رعته قطر وأعطت الشرعية لمثل تلك التنظيمات وأصبحت تعمل في العلن بعد أن كانت تعمل في الخفاء وكان بعضها مخالف للقانون ولا يجد مظلة شرعية ولا قانونية يستظل بها، وترتب على ذلك أن أصبح لتلك التنظيمات عضوية في عدد من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وغيرها، فأصبحت بعيدة عن الشبهات.

ونصح مؤلف الكتاب الشباب الذين وقعوا في براثن التنظيم ولا يستطيعون الفكاك منه أن يعيدوا حساباتهم والرجوع إلى أوطانهم وأسرهم، ولابد أن يتأكدوا من زيف تلك الدعاوى البراقة التي ينخدعون بها، وكذلك الشباب الذين يبحثون عن متنفس لطاقاتهم يجب عليهم الانخراط في مؤسسات المجتمع التطوعية وتوجيه جهودهم إلى ما يفيد الوطن ويسهم في بناء حضارته، وهم في غنى عن الدخول في الظلام والضباب ما يعيق رؤيتهم للأمور على حقيقتها.

وأفصح القيادي السابق في التنظيم أن هناك قرارات كانت تتخذ في مجلس إدارة بعض الجمعيات الخيرية التي يتستر وراءها التنظيم ثم نفاجأ بأن هناك قرارات أخرى تأتي من الخارج من قيادة التنظيم الدولي وكلها تصب في مصلحة التنظيم وليس في مصلحة البلد الذي تعمل فيه تلك الجمعيات، مؤكدا أنهم يظهرون مبدأ الشورى رغم أنهم بعيدون كل البعد عن الشورى، وأن هناك البيعة لشخص المرشد العام، والتي تتعارض مع الولاء للوطن وقيادته، مشدداً على أن البيعة الحقيقية والولاء تكون لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وتحدث كل من عبد الله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والدكتور عمار علي حسن الكاتب والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، عن الكتاب. وبدأ آل علي كلامه مشيراً إلى أن الكتاب وثيقة للتاريخ تتضمن اعترافات قيادي سابق في التنظيم الإرهابي عاش تجربة ثرية كشف أسرار التنظيم وفضح أساليبه، وكيف يقوم بتجنيد أعضائه خاصة من الشباب وتخطيطه للسيطرة على العقول من خلال مناهج التعليم واستهدافهم للإعلام والثقافة التي من خلالها يسهل وصولهم إلى العقول وخاصة الموهوبين، والذين ينتظر منهم أن يكونوا قادة المستقبل، مؤكدا أن التنظيم يعلن شعارات حق يراد بها باطل، خاصة ترويجهم وحرصهم الظاهري على مبدأ الشورى وبعدهم الحقيقي عنه، متمثلاً في البيعة للمرشد، إضافة إلى أنهم دائماً يختلقون مشاكل غير موجودة في الحقيقة ويعيشون في «المظلومية»، كاشفاً أن التنظيم يتبع في قواعده وأساليبه الماسونية، ويلجأ لكل الحيل ويستعين بالأجنبي على دولهم التي نشأوا وتربوا فيها ضد مصالح أوطانهم في سبيل تنفيذ أجندتهم وأهدافهم الخاصة.

وفي ذات السياق توقف عمار علي حسن أمام بعض المراحل في تاريخ التنظيم الإرهابي التي يكتنفها المزيد من الغموض، وأصول حسن البنا مؤسس التنظيم التي تعود لأصول مغربية يهودية، وتعاونه مع المخابرات البريطانية في فترة الاحتلال لمصر، وكيف كانت الجماعة تسبح ضد تيار القوى الوطنية التي تطالب بجلاء الإنجليز عن مصر بينما تظاهرات الإخوان كانت ضد الجلاء، وأن حسن البنا تقمص دور الداعية في الوقت الذي يتناقض ذلك مع خلفيته وعقليته ونسبه وقدراته التي لا تؤهله لهذا الدور الكبير، محذرا من شعارات التنظيم التي تظهر غير ما تخفي، فهم دائمو الترديد بأنهم وطنيون ويسعون لمصالح الأوطان وأنهم يسعون لتحريرها من تبعية الغرب والأجنبي بينما هم يشكلون حجر عثرة أمام مصالح أوطانهم، مستشهداً بعلاقاتهم مع قوى أخرى مثل إيران التي تريد زعزعة أمن المنطقة وتدمير بلدانها لصالح نفوذها وبسط سيطرتها، وتستغل في ذلك الجماعات المتطرفة، وهو ما ظهر في الربيع العربي وكشف مخططاتهم الخبيثة وفشلهم في ذلك، بينما الجميع شاهد على عدم مقاومتهم للمحتل الأمريكي في العراق ،بينما قاومته مختلف القوى السياسية هناك.