التحالف يدمر «مسيّرة» حوثية باتجاه أبها ويتوعد برد حازم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنعاء: ”الخليج 365”، وكالات

دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرة حوثية مسيرة جنوب السعودية، ونتج عن ذلك إصابة أربعة مدنيين. وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات العقيد الركن تركي المالكي، أنه في تمام الساعة (12:24) بالتوقيت المحلي من صباح أمس الجمعة، رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسماً غير معرّف باتجاه مناطق سكنية بمدينة (أبها)، وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره، ونتج عن تساقط حطام الجسم على الأعيان المدنية، إصابات متوسطة لأربعة أشخاص مدنيين، إضافة إلى تأثر بعض المركبات المدنية.

وذكر العقيد المالكي، أنه ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة، تبين أنه طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية.

وختم المالكي محذراً بأشد العبارات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين، مؤكداً أن استخدام تلك الميليشيات أساليبَ إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

واستعادت قبائل حجور، أمس، مواقع عدة من ميليشيات الحوثي بمديرية كشر في محافظة حجة، وفق مصادر يمنية. وكانت قبائل حجور أعلنت عن حلف قبلي لعدد من مشايخ حجور للقتال ضد الحوثيين، انطلاقاً من غرب كشر. وأكدت مصادر محلية أن 4 من مشايخ حجور، وهم أبو مسلم الزعكري وعبده محمد السعيدي، ومحمد حمود العمري، وعلي حزام فلات، تعاهدوا على قتال الميليشيات حتى النصر أو الموت دونه، مشيرة إلى حصولهم على إجماع القبائل بتنصيبهم قيادات قبلية وميدانية عليهم.

وقال محافظ محافظة صعدة اللواء هادي طرشان الوائلي، إن قوات الجيش الوطني اليمني أصبحت على بعد أقل من 30 كيلومتراً فقط من مركز محافظة صعدة.

ونقل موقع «سبتمبر نت» عن اللواء الوائلي: «أن قوات الجيش الوطني حققت تقدماً كبيراً في جبهة الصفراء، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي، مكنتها من الاقتراب من مركز المحافظة الذي لا يزال تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران». وعقد محافظ صعدة، أمس، اجتماعاً للجنة الأمنية في المحافظة، شدد فيه على أهمية تعزيز التواجد الأمني في المناطق المحررة بالمحافظة؛ لضمان إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.