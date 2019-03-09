حمدان بن محمد: المرأة شريك أساسي في مسيرة التنمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ما قاله سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في يوم المرأة العالمي مؤكداً أن الوصول بإمارة دبي ودولة الإمارات إلى القمة، جاء ثمرة للتكاتف بين فئات المجتمع رجالاً ونساءً في دولة الإمارات عامة وفي دبي خاصة، قائلاً: إن «المرأة أثبتت أنها شريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وهي قادرة على إحداث نقلة نوعية في أهم القطاعات والمجالات الحيوية متسلحة بالإرادة والإصرار ووضوح الرؤية والأهداف».

وتابع سموه قائلاً: «الوصول بإمارة دبي ودولة الإمارات إلى القمة ينطلق بشكل أساسي من العمل الحكومي كداعم ومحرك للتغيير، ما يتطلب تناغماً وتكاتفاً مثالياً بين الموظفين رجالاً ونساءً، والعمل بروح الفريق الواحد لتخطّي أي تحديات وعقبات في طريق المحافظة على الريادة والصدارة».

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في تغريدة على «تويتر»: «تحية إكبار واحترام من آبائهن وإخوانهن وأبنائهن في يوم المرأة العالمي إلى أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا، رمز العطاء المتدفّق».

كما أشاد الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان بما حققته المرأة الإماراتية من تقدم في المجالات كافة، بفضل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة.

وقال إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يجدد التأكيد على دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في التأسيس لمسيرة المرأة في الإمارات والذي عبر عنه في مناسبات عدة. (وام)