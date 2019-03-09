قصة التسامح في الإمارات.. فصول ثرية رسخها زايد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: إيمان عبدالله آل علي

انتهجت الإمارات التسامح منذ التأسيس، واحتضنت ثقافات العالم، لتؤسس نموذجاً عالمياً فريداً فيها، قصة بدأت خيوطها بفكر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإيمانه بقيمة التسامح، لتنعكس معانيها في حياة شعب وأخلاق وطن، فمبادئ التسامح واحترام الديانات من المكونات الأصيلة في الدولة، وتتفرع فصول القصة المملوءة بالأقوال التي دونت بحروف من ذهب عن التسامح، وتنوعت الحكايات التي جسدت تلك المعاني على هيئة أفعال حقيقية لامست المجتمع المحلي والعالمي، وتستمر حكايات الوطن مع التسامح في عام التسامح، بعد أن وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2019 في دولة الإمارات عاماً للتسامح.

وفصول حكاية التسامح لا تنتهي في دولة آمنت بتلك القيمة، فمن عاش وما زال يعيش فيها، يدرك مدى التسامح، بالرغم من تعدد الجنسيات والديانات والثقافات والأفكار، إلا أن الجميع يعيش بسلام وحب وتسامح وأمان.

أقوال الشيخ زايد

في حكايتنا الأولى، نسرد أقوال الشيخ زايد، فكل من عاش بقربه، يدرك أن قيمة التسامح كانت راسخة في فكره، وجسدها بأجمل الصور عبر أقواله وخطاباته المؤثرة، ومن أشهر المقولات التي دونت في كتب التاريخ، يقول الشيخ زايد: «الإسلام دين رحمة وتسامح ومحبة وغفران وتفاهم وخطاب عقلاني وتقارب بين البشر، ومعاملة بالتي هي أحسن، ولا يعرف العنف الذي يمارسه الإرهابيون الذين يدّعون الإسلام زوراً، وباسمه يذبحون إخوانهم وأهلهم للوصول إلى أهدافهم المغرضة تحت شعار الدين، في سلوك مشين، والإسلام منهم براء».

وقال الشيخ زايد: «التسامح واجب، لأن الإنسان إنسان في المقام الأول، خلقه الله إن كان مسلماً أو غير مسلم».

وقال الشيخ زايد عن التسامح: «لولا التسامح ما أصبح صديق مع صديق، ولا شقيق مع شقيق، فالتسامح ميزة»، وتعكس هذه المقولة المعنى العميق لمفهوم التسامح في فكر الأب الراحل؛ حيث يعد التسامح قيمة جوهرية مرتبطة بالعلاقات الإنسانية اليومية، وهو بالفعل ميزة تسهم في امتلاك الإنسان للتصالح مع ذاته، بما ينعكس إيجاباً على واقعه الوجداني والحياتي.

ومنذ الاتحاد، حرص الشيخ زايد، على فتح أبواب الدولة لجميع الجنسيات، وتوفير كافة عناصر الراحة والسلام والتسامح لجعل الإمارات جاذباً لشباب وشعوب العالم، واليوم يعد وجود نحو أكثر من 200 جنسية في الدولة، تجسيداً واقعياً وفعلياً لنهج القائد المؤسس ورؤيته في تحقيق السلام والوئام؛ حيث توافد على الدولة من بقاع العالم كافة، ووجدوا في أرض الإمارات التسامح والأمل والعمل والأمان.

احترام الأديان

في هذا الفصل، نسرد قصة الشيخ زايد مع احترام الديانات الأخرى، عبر بناء الكنائس، لخدمة الطوائف المسيحية بمدينة أبوظبي، فقد أمر ببناء 3 كنائس، وهي كنيسة القديس جوزيف الكاثوليكية، وكنيسة القديس أندرو الإنجليكانية، وكنيسة القديس جورج للهنود السريان.

وفي نفس العام، كلف الأنبا باسيليوس، القمص أثناسيوس المحرقي راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالكويت، بإقامة صلاة القداس الإلهي بأبوظبي، وتوجه الأب أثناسيوس، بعدها إلى الإمارة لعمل أول قداس للأقباط بمدينة أبوظبي.

واستقبل القائد المؤسس في ال 30 من أكتوبر عام 1995، البابا شنودة الثالث في أول زيارة يقوم بها لدولة الإمارات ودول الخليج العربي، وذلك بدعوة منه؛ حيث ضم الوفد المرافق للبابا وقتها الأنبا سرابيون الأسقف العام، والأنبا أبراهام، والأب القمص بطرس الأنبا بيشوي، والقس توماس راعي كنيسة دبي.

وفي عام 1999، وافق القائد المؤسس على طلب من الكنيسة، بتخصيص قطعة أرض لإقامة مبنى الكاتدرائية القبطية الأرثوذكسية المصرية؛ حيث قدم البابا شنودة رسالة شكر، أكد خلالها تثمينه البالغ لكل علاقات الحب والمودة التي توليها دولة الإمارات للمقيمين على أرضها، ومنهم الأقباط المصريون، واليوم نجد عدداً كبيراً من الكنائس في الدولة، احتراماً للأديان والطوائف الأخرى.

عندما وجه الشيخ زايد، ببناء مسجد الشيخ زايد، كان يريد لهذا المسجد أن يكون صرحاً إسلامياً يرسخ ويعمق الثقافة الإسلامية ومفاهيمها وقيمها الدينية السمحة، ومركزاً لعلوم الدين الإسلامي، ويجسد رسالة الإسلام المتمثلة في السلام والتسامح والتعايش مع الآخر.

يعد مسجد الشيخ زايد، خامس أكبر مسجد في العالم من حيث المساحة الكلية بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي و الجامع الأموي في دمشق ومسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء بمساحة تبلغ 412،22 متر مربع من دون البحيرات العاكسة حوله، وأحد أكبر عشرة مساجد في العالم من حيث حجم المسجد. ويتسع المسجد لأكثر من 7000 مصل في الداخل.

Advertisements

أقدم دير

حرص الشيخ زايد، على الاهتمام بالآثار الموجودة للدير المسيحي في جزيرة «صير بني ياس» بأبوظبي، منذ اكتشافه في عام 1992، خلال عمليات التنقيب عن مواقع أثرية جديدة، وما كان ذلك إلا دليلاً قوياً على تعزيز، رحمه الله، قيمة التسامح، وغرس ذلك في نفوس جميع القاطنين على هذه الأرض الطيبة.

ويعد الاهتمام بهذا الموقع دليلاً على التزام الدولة بحفظ آثارها وتاريخها، خاصة لتلك المواقع التي تمثل قيم التسامح والتعايش والسلام؛ حيث يعد اكتشاف الكنيسة والدير دليلاً على وجود مجتمع مسيحي في صير بني ياس في ذلك الوقت، جنباً إلى جنب مع السكان المسلمين، وهو يعكس روح التسامح الديني والتعايش السلمي السائدة بين الطوائف الدينية المتنوعة.

صندوق للدعم دون تمييز

نظرة الشيخ زايد، إنسانية في كافة جوانب الحياة، وكان حريصاً على التعاون الإقليمي والدولي والتسامح والدعم لدول العالم كافة، عبر تأسيس صندوق أبوظبي للتنمية في عام 1971، بغرض تقديم العون والمساعدات والقروض للدول الشقيقة والصديقة، مرسخاً مفهوماً رائعاً للتضامن والتسامح، وبمرور السنوات رسخ الصندوق مكانته ضمن أبرز مؤسسات العون التنموي على مستوى العالم، فمفهوم التعاون والتضامن والتسامح لدى الشيخ زايد، يقوم على مفهوم الوقوف مع المحتاجين وقت الكوارث والأزمات.

حرب أكتوبر

حياة الشيخ زايد، مملوءة بالمبادرات التي تعكس التسامح بأجمل صوره، ومن قرأ أو سمع سيرته، أو عاصره سيجد أن سعيه إلى حفظ السلام والتسامح العالمي بمثابة الواجب بالنسبة له، رحمه الله، فمواقفه الإنسانية والصارمة، جسدت قوة التسامح وأهميته في الإدارة، فموقف الشيخ زايد في حرب أكتوبر 1973، حينما استخدم البترول سلاحاً للدفاع عن الكرامة العربية». في هذا الفصل، نتطرق إلى سياسة الإمارات الخارجية التي حددها الشيخ زايد، وترتكز على تعزيز السلام العالمي والصداقة والتعاون مع كل الدول والشعوب على أساس مبادئ حسن الجوار والتسامح والاحترام المتبادل ورعاية المصالح المشروعة، حتى إن المنظمة العربية للثقافة والعلوم، منحته في 22 نوفمبر 1998، جائزة الدرع الذهبية، تقديراً لمواقفه القومية والدعوة إلى التضامن العربي ورص الصفوف ورأب الصدع وتقريب الأواصر بين أبناء الشعب الواحد.