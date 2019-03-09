الأمن يُفرّق لليوم الثاني تظاهرات البصرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

كشف مصدر أمني عراقي، أمس الجمعة، عن تفاصيل مقتل خمسة جنود داخل وحدتهم في قاطع أبو غريب غربي العاصمة بغداد، فيما أعلن مصدر أمني اعتقال 48 مدنياً في قضاء مخمور وما حوله، على خلفية الهجوم الذي تعرضت له حافلة للحشد الشعبي جنوب شرقي الموصل، في حين تجدد الاحتجاجات في البصرة لليوم الثاني على التوالي، وقامت قوة أمنية بتفريق تظاهرات احتشدت وسط محافظة البصرة، أمس، فيما اعتقلت ثلاثة من المتظاهرين.

وقال المصدر إن «التفاصيل الأولية بخصوص حادثة الجنود، تشير إلى أنها وقعت، صباح الخميس، ضمن قاطع أبو غريب»، موضحاً أن «أحد الجنود قام بقتل خمسة وجرح آخر». وأضاف أن «القتلى هم اثنين من النجف وواحد من الحلة والناصرية وبغداد»، مشيراً إلى أن «المصاب يرقد حالياً يرقد في مستشفى الكاظمية بحالة خطرة».

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت الخميس، عن فتح قيادة عمليات بغداد تحقيقاً في مقتل الجنود الخمسة داخل وحدتهم. وأضافت أن القيادة «ألقت القبض على القاتل»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جهة أخرى، قال النقيب خليل إبراهيم، إن «قوات مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي اعتقلت 48 مدنياً في قصاء مخمور، وناحية السلامية على خلفية تعرض حافلة للحشد الشعبي لهجوم من قبل عناصر «داعش»، الأربعاء».

وكانت الشرطة العراقية أعلنت مقتل ستة وإصابة 31 آخرين من عناصر الحشد الشعبي، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء/الخميس، إثر كمين نصبه عناصر تنظيم «داعش» لحافلة تُقل عناصر من الحشد الشعبي كانوا في طريقهم من مدينة الموصل إلى قضاء طوزخورماتو.

في غضون ذلك، ذكرت «السومرية نيوز»، أن قوة أمنية فرقت تظاهرات انطلقت أمس، قرب ديوان محافظة البصرة. وأضافت أن القوات الأمنية احتجزت ثلاثة من المتظاهرين بعد أن قام أحدهم بإضرام النار في إطارات السيارات. وتظاهر العشرات قرب ديوان محافظة البصرة، في وقت سابق، أمس الجمعة، لليوم الثاني للمطالبة بتحسين أوضاع المحافظة الاقتصادية والخدمية، وتنفيذ إصلاحات تشمل إقالة مسؤولين في الحكومة المحلية، فضلاً عن إطلاق سراح متظاهرين.

وكانت القوات الأمنية فرقت الخميس، تظاهرة احتجاجية قرب ديوان المحافظة. وبحسب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، فإن «خمسة متظاهرين تم القبض عليهم، وأصيب ضابط شرطة ومنتسب أمني وثلاثة من المتظاهرين بجروح».

ودعا المكتب إلى «مراعاة لوائح حقوق الإنسان، والالتزام بقواعد فض الاشتباك اتجاه المتظاهرين»، محذراً بشدة من «إهمال المطالب الشرعية للمحتجين».