مقبرة ومحرقة غير المسلمين في العين نموذج للتسامح الديني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: منى البدوي تتأصل مبادئ التسامح في المجتمع المحلي الذي يحتضن عدداً كبيراً من أبناء الجاليات العربية والأجنبية من مختلف الأديان والطوائف، ليحظى الجميع بكافة حقوقه، ليس فقط وهم على قيد الحياة، بل أيضاً عند الوفاة، وما يصاحبها من متطلبات الدفن أو الحرق وفقاً لديانته أو طقوسه، وهو ما يجسد المواريث الدينية والإنسانية والاجتماعية التي نشأ عليها المجتمع المحلي في مدرسة المؤسس المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وانطلاقاً من مبدأ التسامح الديني وحرية العبادات التي تنتهجها الدولة، شيدت بلدية مدينة العين منذ حوالي 8 سنوات مقبرة لغير المسلمين في منطقة الفوعة، وصلت تكلفتها إلى 16 مليون درهم، وتعتبر المقبرة التابعة لإدارة بلدية العين، وتحت إشراف إدارة خدمات المجتمع - قسم خدمات الجنازة، الأحدث من نوعها في الدولة، حيث تتناسب مع أعلى مستويات المحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، وتتضمن جهاز حرق يعتبر الأحدث عالمياً في هذا المجال، كما أنشأت البلدية موقعاً إلكترونياً داخلياً خاصاً بالوفيات يرتبط مع الشركة المتعهدة، لإضفاء نوع من تنظيم العمل على السجلات وتسهيل عملية الأرشفة.

نموذج واقعي للتعايش

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وأكد سعود النعيمي رئيس قسم خدمات الجنازة بالإنابة، أن دولة الإمارات سطرت أرقى وأسمى مبادئ التسامح الديني، وفرضت نفسها كنموذج واقعي للتعايش السلمي الحضاري القائم على احترام الإنسان وثقافته وديانته، وهو ما يعكس الصورة الإيجابية لمبدأ التسامح في الدين الإسلامي، وما ينضوي تحته من منح الأفراد حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية في الأماكن التي تم توفيرها لهم، وتكريم الإنسان وتقديم الرعاية له والمحافظة على حقوقه حياً وميتاً.

وقال: خلال عام 2018 تم تقديم خدمات مقابر غير المسلمين لحالات حرق المتوفين لأكثر من 18 جنسية من الجنسيات المقيمة بالدولة، منها المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا والبرازيل وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية واليابان ونيبال وماليزيا والفلبين والصين ولبنان، بجانب حالات الدفن لمتوفين مقيمين من الجنسيات العربية، مشيراً إلى أن عدد تصاريح الحرق خلال السنوات الأربع الماضية بلغت 172 تصريحاً.

وأشار إلى أن تقديم خدمه مجانية للمتوفين من غير المسلمين المقيمين بإمارة أبوظبي، يقع تحت إشراف شعائري تابع لكنيسة السيدة العذراء والبابا شنودة بمدينة العين، للحالات المسيحية التابعة للطائفة الأرثوذكسية لحالات الدفن، والقس ميخائيل يوسف، والشماس سعد عبده شحات، أما حالات الحرق لجثمان المتوفين من غير المسلمين فيتم تنفيذها طبقاً لشعائر وطقوس كل طائفة، من المقيمين غير المسلمين من دول أوروبا أو أمريكا أو آسيا، تحت إشراف فني التنفيذ.

آلية العمل

وعن آلية العمل فيها قال رئيس قسم خدمات الجنازة بالإنابة، إنه يتم استقبال البلاغات من خلال أرقام الهواتف الخاصة بالشركة والمتوفرة بالمستشفيات العامة بالدولة، ومن ذوي المتوفين أو وكلائهم أو السفارة التابعة لهم، ومعرفة نوع الخدمة المطلوبة، وإبلاغ المتصل بالمستندات التي يجب إحضارها والجهات المعنية بإصدار تلك المستندات، حسب نوع الخدمة المطلوبة وتحديد موعد إجراء الخدمة.

وأضاف: يتم استقبال واستلام الحالة (المتوفى) بوجود ذويه أو من يمثلهم، وبعد التأكد من جميع المستندات، يبدأ التعامل مع الحالة بالتغسيل ثم التكفين ثم الحرق أو الدفن حسب نوع الخدمة المطلوبة سلفاً من قبل ذويه، لافتاً إلى أن جميع الخدمات تقدم بالمجان بدءاً من استلام الحالة وحتى إنهاء الخدمة وتسليم الرماد وشهادة الحرق أو الدفن لذوي المتوفى، كما يتم استقبال الزيارات من قبل ذوي المتوفين وإجراء صلواتهم بكنيسة المقابر وذلك بعد التنسيق مع إدارة خدمات المجتمع - وسط المدينة بمدينة العين.

وأكد حرص البلدية على توفير وحفر أماكن الدفن للموتى غير المسلمين طبقاً لاشتراطات وتوجيهات كنيسة العين، وتوفير من يمثلها في الحالات التي تتطلب ذلك، أو بناء على رغبة ذوي المتوفى، كما يتم إجراء التشغيل التجريبي الدوري لجهاز الحرق، مع التأكد من توافر الغاز والمعدل المطلوب بخزان الضغط المشغل لجهاز الحرق، مع إجراء الصيانة الدورية قبل وبعد كل حالة، والتأكد من نظافة وصلاحية جميع الفلاتر بجهاز الحرق أو الطحن والفرز وتغيير التالف منها، وذلك حفاظاً والتزاماً بإجراءات الصحة والسلامة والبيئة.