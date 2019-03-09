"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع للتحالف في جيزان

القاهرة — سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله"على"تويتر" إن الجماعة أسقطت طائرة استطلاع في أثناء تحليقها شرق موقع جحفان في جيزان. ولم يورد المركز تفاصيل عن الطائرة أو السلاح المستخدم في إسقاطها. على صعيد آخر، شنت "أنصار الله" قصفا صاروخيا ومدفعيا على قوات يمنية في جيزان. وأفاد مركز إعلام "أنصار الله"، بأن مقاتلي الجماعة أطلقوا صاروخين محلي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات" على تجمعات للجيش اليمني قبالة جبل قيس. Advertisements وأكد أن الصاروخين حققا إصابات مباشرة في صفوف التجمعات المستهدفة. ويأتي القصف الصاروخي عقب إعلان الجماعة استهداف تجمعات للجيش اليمني قبالة مربع الحماد في قطاع نجران، بصاروخ مماثل. إلى ذلك، استهدفت مدفعية "أنصار الله"، آليات للجيش اليمني قبالة جبل قيس، ما أسفر عن إعطاب اثنتين ومقتل وإصابة طاقميهما، وإحراق أخرى تحمل معدل رشاش عيار 23 ملم، حسب المركز.

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