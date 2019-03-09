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رام الله — سبوتنيك. ولم يصب حلس بأي أذى حيث تعرضت مركبته لأضرار بفعل إصابتها بعدة طلقات نارية.
© AP Photo / Nasser Ishtayeh
وأشار البيان إلى أن "سيارة كان ترصد سيارة الجيب التي يستقلها الأخ أبو ماهر فأطلقت صلية من الرصاص بشكل مباشر بهدف استهداف الأخ أبو ماهر، الرصاصات أصابة مقدمة الجيب ولم يصب الأخ أبو ماهر بأي أذى بحمد الله، والاستهداف كان بشكل مباشر للأخ أحمد حلس".
من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إياد البزم في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه:
تتابع الأجهزة الأمنية حادث تعرّض سيارة القيادي في حركة فتح أحمد حلس لإطلاق نار في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، وقد تم فتح تحقيق في الحادث لمعرفة هوية الفاعلين والوصول إليهم.
في السياق ذاته قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا": "أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس محاولة الاغتيال الجبانة التي تعرض لها عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية المناضل أحمد حلس".
كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون يطلقون النار على مركبة لقيادي بحركة فتح...وعباس يدين محاولة الاغتيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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