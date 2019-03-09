العراق...مقتل طفلة وإصابة 6 آخرين بانفجار سيارة مفخخة بالموصل

بغداد — سبوتنيك. وقال مدير صحة نينوى، فلاح حسن الطائي، في بيان صحفي، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "الحصيلة الأولية للانفجار هي شهيدة واحدة، طفلة تبلغ من العمر 13 سنة، وستة جرحى".

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وأفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، بـ"انفجار سيارة مفخخة قرب أحد المطاعم في حي المثنى بالساحل الأيسر لمدينة الموصل".

وكانت الموصل عاصمة ما يسمى بـ "الخلافة" التي أعلن عنها تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في منتصف 2014، قبل أن تعلن القوات العراقية استعادة المدينة وباقي معاقل داعش في نهاية 2017.

ومنذ إعلان الحكومية العراقية الانتصار على "داعش"، تقع هجمات تستهدف قوات الأمن والمدنيين، تبنى التنظيم العديد منها.