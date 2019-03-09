اليمن...قوات العمالقة تعلن إحباط هجومين لـ"أنصار الله" جنوب الحديدة

القاهرة — سبوتنيك. وأفادت ألوية العمالقة على موقعها بأن "مليشيا الحوثي شنت مساء اليوم، هجوما مباغتا على مواقع تابعة لها في منطقة الفازة غرب مديرية التحيتا جنوب الحديدة".

© Photo / الإعلام الحربي لجماعة أنصار الله الحوثي

وأكدت "صد هجوم مليشيا الحوثي بشكل حاسم، وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وذكرت أن "القوات أحبطت هجوما آخر للمليشيا على مواقع شرق مدينة الدريهمي جنوب الحديدة، وأسرت أحد المهاجمين".

من جهة أخرى، اتهمت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، الجيش اليمني بتنفيذ عملية تسلل وصفتها بالفاشلة على مواقع للجماعة من اتجاه مثلث الفازة في مديرية التحيتا، وإطلاق 30 قذيفة على منطقة الجبلية في المديرية ذاتها.

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وأضافت أن:

دبابة للجيش اليمني شنت قصفا على قرية الشجن في مديرية الدريهمي، في حين تعرضت مدينة الدريهمي إلى قصف بقذائف الهاون.

وأشارت إلى استهداف قوات الجيش بقذيفة هاون منزلا في حي الهنود بمديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة.