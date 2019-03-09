المنظمة و"فتح" تحملان حماس مسؤولية محاولة اغتيال قيادي بغزة

رام الله/ أيسر العيس/ الخليج 365



حملت حركة "فتح"، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيانين منفصلين، حركة "حماس"، مسؤولية محاولة اغتيال أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لفتح، الجمعة، في غزة.



واعتبرت "فتح" محاولة الاغتيال "رسالة من حماس تهدف من ورائها إلى اغتيال الجهود المصرية الهادفة لإنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية"، بحسب البيان.



بدوره، أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، محاولة الاغتيال، واعتبر أنها "تشكل خطرا حقيقيا على الوحدة الفلسطينية"، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.



وأعرب عباس عن "رفض هذه الجريمة التي تشكل خطرا حقيقيا على وحدة شعبنا الوطنية، وعلى مشروعه التحرري، وعلى السلم المجتمعي الفلسطيني".



وفي وقت سابق الجمعة، قالت حركة "فتح" إن مركبة حلس تعرّضت لإطلاق نار في المحافظة الوسطى بقطاع غزة.



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وذكرت أن مركبة مجهولة اعترضت طريق حلس وأطلقت النار تجاه مركبته دون إصابته أو أي من مرافقيه.



وفي أعقاب ذلك، أعلنت وزارة الداخلية في غزة التابعة لحركة "حماس"، فتح تحقيق في الحادث.



وأفاد الناطق باسم داخلية غزة إياد البزم، في بيان، أن التحقيقات الأوّلية أظهرت إصابة مقدّمة السيارة بطلق ناري واحد، دون وقوع إصابات.



وأوضح البزم أن التحقيق بالحادث يهدف لمعرفة هوية الفاعلين والوصول إليهم.

بدورها لم تصدر حركة "حماس" أي رد رسمي حول الاتهامات الموجهة إليها حتى الساعة (20:41 ت.غ).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.