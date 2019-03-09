قطر: مشاركة عُمان والكويت بتنظيم مونديال 2022 قيد الدراسة

الدوحة / احمد يوسف / الخليج 365
كشف ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم لكرة القدم - قطر 2022، أن مشاركة سلطنة عمان والكويت لقطر في تنظيم مونديال 2022 أمر قيد الدراسة ولا يوجد قرار نهائي حتى الآن.
وأوضح الخاطر، في تصريحات لمراسل الخليج 365 بالدوحة، "لم يتخذ أي قرار بمشاركة البطولة مع دول أخرى."
وقال "الأمر سيكون مطروحا للنقاش على جدول أعمال مجلس الفيفا، الذي سينعقد الخميس والجمعة المقبلين، وسيتخذ قرار بشأنها استنادا إلى نتائج دراسة الجدوى التي يجريها الاتحاد الدولي لكرة القدم وبموافقة قطر".
ولفت الخاطر، إلى أن "مسؤلي الاتحاد العالمي لكرة القدم (فيفا) خاطبوا الكويت وسلطنة عمان، بخصوص إمكانية مشاركتهما قطر في تنظيم المونديال؛ وذلك تحسبا لاتخاذ قرار بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 32 منتخبا إلى 48 منتخبا."
وأضاف أن "الفيفا، ما زالت في دراسة مستمرة حول جدوى العائد من زيادة عدد المنتخبات، وأن هذه المناقشات ستتواصل في اجتماع مجلس الفيفا المقرر انعقاده الخميس والجمعة المقبلين، بمدينة ميامي الأمريكية."
وأشار الخاطر، إلى أنه "في ظل ما تدولته وسائل الإعلام نؤكد أن قطر تلتزم باستضافة بطولة تمثل كل أبناء المنطقة."
وتابع "نجدد تأكيدنا على أن الدوحة ماضية في تحضيراتها لاستضافة مونديال 2022، بكل مبارياتها وفق نظام 32 فريقا، ولم يتخذ حتى الآن أي قرار بزيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة إلى 48 فريقاً."
وفازت قطر في 2010، باستضافة مونديال 2022، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط.
وستقام مباريات مونديال 2022، في قطر خلال الفترة الممتدة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول. -
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