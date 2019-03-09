بارزاني يلغي الادخار الإجباري لرواتب موظفي إقليم شمال العراق

أربيل (العراق)/ سرهاد شاكر/ الخليج 365

أعلن رئيس حكومة إقليم شمال العراق، نيجيرفان بارزاني، الجمعة، إلغاء نظام الادخار الإجباري على رواتب موظفي الإقليم، بدءا من مارس/ آذار الحالي، وتوزيع الرواتب كاملة.

وقال نيجيرفان بارزاني، خلال مؤتمر صحفي تابعته الخليج 365، "بدءا من هذا الشهر، سيتم رفع (إلغاء) الادخار الإجباري على رواتب موظفي الإقليم، وتوزيع الرواتب بصورة كاملة وبلا اقتطاع".

وأضاف "تعهدنا سابقا بأننا، وفي أي وقت نصل فيه إلى قناعة ونتمكن من إلغاء الادخار، فإننا لن نتردد في ذلك، وقد حان الوقت لنقول إن الادخار ألغي، وقد وفينا بما تعهدنا به أمام الشعب".

وبخصوص الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد، قال بارزاني: "نتمنى أن نصل إلى نتائج طيبة مع بغداد في حل تلك الخلافات، وألا نعرّض شعب الإقليم مرة أخرى للعقوبة".

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ويعتمد الإقليم، منذ أكثر من عام، على نظام الادخار الإجباري لجزء من رواتب موظفيه، بسبب الأزمة المالية التي يعيشها منذ قطع بغداد حصته من الميزانية.

وتفاقمت الأزمة المالية في الإقليم بعد سيطرة القوات العراقية، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، على حقول نفط كركوك (شمال) التي كانت تديرها حكومة الإقليم، وتستفيد من إيراداتها المالية لتغطية نفقاتها.

وفي الأشهر الماضية، تحسنت العلاقات تدريجيا بين الجانبين، وينسقان لتغطية الفراغات الأمنية شمالي البلاد.

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