السودان.. البشير يوجه بإطلاق سراح جميع النساء المعتقلات

الخرطوم / الخليج 365
وجه الرئيس السوداني عمر البشير، الجمعة، مدير جهاز المخابرات صلاح قوش، بإطلاق سراح كافة النساء المعتقلات على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.
جاء ذلك في كلمة للرئيس البشير، أمام قيادات أهلية من شرق البلاد، وفقا لمراسل الخليج 365.
وقال البشير إن "اختيار الحكومة المقبلة سيكون اختيارا لحكومة كفاءات، دون محاصصة حزبية أو قبلية".
وأضاف "الآن نتشاور لتشكيل الحكومة، وسنختار الأفضل والأجدر للقيادة، والقوي الأمين لكل منصب".
وتابع "نحن ننقل البلاد إلى مرحلة جديدة، وفضلت إحياء الأمل في نفوس الشعب السوداني، بتعيين محمد طاهر آيلا، رئيسا للوزراء في البلاد".
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