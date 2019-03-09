شهيد و47 إصابة برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي غزة

غزة/ هداية الصعيدي/ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، استشهاد شاب وإصابة 47 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي وقنابل الغاز، خلال مشاركتهم بفعاليات مسيرة "العودة" السلمية، قرب الحدود الشرقية للقطاع.
وقالت الوزارة بغزة في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "استشهد مواطن متأثرا بجراحه التي أصيب بها من قبل الجيش الإسرائيلي شرق رفح، وجاري التعرف على هويته".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الوزارة أن من بين المصابين سيدتان وصحفيان و15 طفلا و4 مسعفين، دون أن توضح طبيعة إصابتهم.
واستنكرت الوزارة "تعمد استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي للطواقم الطبية خلال عملها شرق قطاع غزة".
ودعت "المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته الكاملة في حماية الطواقم الطبية، وتمكينها من القيام بواجبها الإنساني".
ويشارك فلسطينيون مساء كل جمعة، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.
ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آلاف بجروح مختلفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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