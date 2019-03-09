شهادة اعتماد سباهي لاربعة مراكز صحية بشمال الطائف

الخليج - خالد الهديبي حصلت اربعة مراكز صحية بشمال الطائف على شهادة اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي” بعد ان اجتازت المراكز الصحية الزيارة التقييمية التي أجريت في شهر جمادى الأولى وفق المعايير الوطنية للمراكز الصحية وشملت المراكز الصحية مركز صحي عشيرة الإشرافي ومركز الفيصلية ومركز العطيف ومركز هجرة آل مشعان حيث اجتازت المراكز عملية التقييم التي شملت عددا من المعايير كالقيادة، وإدارة الجودة وسلامة المرضى، والقوى العاملة، إضافة إلى إدارة المعلومات والسجلات الطبية، وحقوق المرضى وعائلاتهم، والتوعية الصحية، إلى جانب المعايير الأخرى التي يتم تطبيقها في هذه المراكز ويعتبر المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية هو الجهة المسؤولة عن وضع معايير الجودة وسلامة المرضى وتقييم واعتماد كافة المنشآت الصحية في المملكة وأثنى مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف الصيدلي صالح المؤنس على حصول المراكز لاعتماد سباهي، مقدماً شكره لمدراء المراكز الصحية والعاملين على جهودهم، مؤكداً أنها تُعد حافزاً لبذل المزيد

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