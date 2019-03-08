مدني الشرقية ينقذ طفلين احتجزا في حريق مجلس بـ«النعيرية»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية أمس الجمعة، من إخماد حريق اندلع في مجلس بحي مليجة بمحافظة النعيرية. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه نتج عن الحريق احتجاز طفلين تم إنقاذهما وهما بصحة جيدة.

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