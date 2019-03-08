شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تحذر من استخدام حبوب منتشرة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذَّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استخدام منتج فوريفر رويال جيللي (Forever Royal Jelly) للعلامة التجارية (Forever) لأنه غير مسجل لدى الهيئة.

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وأشارت الهيئة إلى أنه لم يتم التأكد من سلامة وفعالية المنتج، كما أنه يسوَّق بادعاءات طبية مضللة، كذلك لم يتم التأكد من خلوه من مواد قد تكون مضرة بالصحة.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتج والتخلص منه، وتجنب استخدام المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة لدى الهيئة، وكذلك تجنب شراء المستحضرات الصيدلانية من منشآت غير مرخصة، أو قنوات بيع غير نظامية.