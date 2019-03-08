فيديو.. تحركات في الكونجرس ضد استراتيجية ترامب تجاه فنزويلا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي انتقد 16 نائبًا ديمقراطيًا، استراتيجيّة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فنزويلا، في رسالة بعثوها لوزير الخارجيّة مايك بومبيو. النواب أعربوا عن قلقهم إزاء التهديدات بتدخل عسكري أمريكي في فنزويلا وفرض عقوبات أحاديّة. وأدان النوّاب اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسًا بالوكالة من دون وجود خطّة واضحة لإجراء انتخابات ديمقراطية. Advertisements أيضًا، عبروا عن إدانتهم الشديدة لتصرّفات حكومة الرئيس نيكولاس مادورو وقالوا إنّ قتلت عددًا من المتظاهرين العزل وأعاقت دخول المساعدات الإنسانية.

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