«باقية وتتمدد».. تفاصيل مثيرة عن تشبّث الدواعش بالجيب الأخير في سوريا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي خرج في الأيام الأخيرة، آلافُ الرجال والنساء والأطفال من آخر جيب يسيطر عليه تنظيم الدولة "داعش"، بعد أن أبطأت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وتيرة عملياتها منذ الأحد الماضي؛ إفساحًا للمجال أمام خروج المدنيين.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإنّ هناك مقاتلين يرفضون الاستسلام ومتمسكون بالقتال للدفاع عن آخر موطئ قدم للتنظيم المتطرف في بلدة الباغوز على ضفاف نهر الفرات شرق سوريا.

وفي الأول من مارس الجاري، بدأت الفصائل الكردية والعربية هجومها الأخير على الجهاديين في بلدة الباغوز بعد عمليات إجلاء استمرت أسبوعين.

وتطوق قوات سوريا الديمقراطية الباغوز من جهتي الشمال والغرب، فيما تتواجد قوات النظام السوري جنوبًا على الضفة الغربية للفرات، والقوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي شرقا على الجهة المقابلة من الحدود.

وتنتظر قوات سوريا الديمقراطية إجلاء جميع المدنيين لاستئناف معركتها التي من شأنها التمهيد لإعلان انتهاء "الخلافة".

ومنذ الأحد الماضي، خرج أكثر من سبعة آلاف شخص، وفق ما أفادت قوات سوريا الديمقراطية أمس الخميس، وقالت إنَّها ستستأنف الهجوم العسكري على الباغوز إذا لم يخرج المزيد من المدنيين أو المقاتلين بحلول ظهر غدٍ السبت.

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وعلى وقْع تقدمها العسكري، خرج نحو 58 ألف شخص منذ ديسمبر الماضي من مناطق التنظيم، بينهم أكثر من ستة آلاف مقاتل تم توقيفهم، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي حين تستعد قوات سوريا الديمقراطية لتوجيه ضربتها القاضية إلى المتطرفين، صرح قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال جوزف فوتيل أمس الخميس: "تدمير قاعدة الخلافة هو إنجاز عسكري ضخم، ولكن انتهاء القتال ضد داعش والتطرف العنيف لا يزال بعيدًا، ومهمتنا لا تزال كما هي".

وأضاف فوتيل: "ما نشهده ليس استسلامًا لتنظيم الدولة كمنظمة بل هو قرار محسوب للحفاظ على سلامة أسرهم وقدراتهم".

ومن بين الآلاف الذين تدفقوا خلال الأيام الأخيرة من الباغوز قرب الحدود العراقية، نساء وأطفال والعديد من الجرحى، يبدو واضحًا أن أكثر المتشددين هم آخر مغادري البلدة المحاصرة من قوات سوريا الديمقراطية، فيما يبدو الخارجون منهكين وجائعين ومتألمين من الهزيمة التي لحقت بتنظيم وعدهم بـ"خلافة" مترامية الأطراف، رغم ذلك، لا يقر كثيرون منهم بانتهاء "الدولة"، بحسب الوكالة.

وفور رؤيتهن صحفيين تجمعوا في المكان، بدأت حوالى عشر نساء بالصراخ، وحمل بعضهن أحذيتهن أمام كاميرات الصحفيين، فيما ألقت أخريات الحجارة على الكاميرات، وصرخن "الله أكبر"، و"باقية وتتمدد"، وقد كن في طريقهن إلى الحافلات لنقلهن إلى مخيم الهول في الحسكة في شمال شرق البلاد، فقد أبطأت قوات سوريا الديمقراطية هجومها مجددًا خلال الأيام الماضية بسبب خروج دفعات جديدة من الرجال والنساء والأطفال من الباغوز.

وقالت إحداهن: "سننتقم وسيصل الدم إلى الركب"، مضيفة: "خرجنا، لكن هناك فتوحات جديدة مقبلة".