4 طرق لفقدان الوزن إذا كنت تعانى من قصور الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية هو حالة لا تنتج فيها الغدة الدرقية ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية، حيث تعد ضرورية للغاية لأداء وظائف أساسية مختلفة داخل جسم الإنسان.

تتحكم الغدة الدرقية بشكل أساسي وفقا لتقرير موقع" onlymyhealth " في كيفية استخدام الجسم للطاقة الناتجة من الطعام ، لذا يصبح من الصعب جداً على الشخص المصاب بخلل فى الغدة الدرقية الحفاظ على وزنه بطريقة صحية.

تعمل الغدة الدرقية غير النشطة على إبطاء عملية التمثيل الغذائي، مما يجعل من الصعب جدًا إنقاص الوزن، حيث يجد الشخص المصاب بخلل في الغدة الدرقية صعوبة في ممارسة الرياضة ، وقد تشعر أيضًا بالتعب بل و صعوبة في إكمال المهام اليومية، فإذا كنت تعانى من قصور الغدة الدرقية وترغب في التخلص من الوزن الزائدة للحفاظ على وزن صحى، فهناك بعض النصائح المدهشة التي يمكن أن تساعد على معالجة عملية إنقاص الوزن.

تناول أدوية الغدة الدرقية بشكل صحيح

سيعطيك الطبيب الأدوية للحفاظ على مستويات مناسبة من الغدة الدرقية في الجسم، للوصول إلى هذا المستوى الطبيعي من هرمونات الغدة الدرقية، حاول أيضًا ألا تتناول أدوية أخرى بنفسك، واستشر طبيبك دائمًا قبل تناول أدوية أخرى.

التوقف عن تناول الجلوتين

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تشير دراسات مختلفة إلى أن الجلوتين يمكن أن يعيق وظيفة الغدة الدرقية، لان تقليل تناول الجلوتين سيساعدك فى إنقاص الوزن حتى عندما تعاني من قصور الغدة الدرقية.

شرب الكثير من الماء

شرب الكثير من الماء هو أسهل طريقة للبقاء بصحة جيدة، وسوف يساعد أيضًا على إنقاص الوزن إذا كنت تعانى من قصور الغدة الدرقية ، شرب المزيد من الماء سيحسن عملية الأيض مما يعنى فقدان الوزن لأنه يقلل من الشهية وتحسين الهضم وطرد السموم من الجسم وتعزيز صحة الجلد.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

النظام الغذائي الخاص بك وحده لن يساعدك على فقدان الوزن، فإذا كنت تريد أي تغيير كبير فيجب عليك ممارسة الرياضة بانتظام، المفتاح الأساسى لفقدان الوزن إذا كنت تعانى من قصور الغدة الدرقية تحسين عملية الأيض، فإذا كان التمثيل الغذائي الخاص بك في حالة جيدة فسوف يحرق الدهون بكفاءة وسرعة أكبر، ويقلل أيضا من مستويات السكر في الدم، وتعزيز الهرمونات التى من شأنها أن تساعد على فقدان الوزن.