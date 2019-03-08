اعرف جسمك.. كل ما تريد معرفته عن الحالب

تصنع الكليتان البول عن طريق تصفية النفايات والمياه الإضافية من الدم، وينتقل البول من الكلى إلى المثانة في أنبوبين رفيعين يسمى "الحالب".

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، يبلغ طول الحالب حوالي 8 إلى 10 بوصات، وتعمل العضلات في جدران الحالب على الشد والاسترخاء لإجبار البول على النزول والابتعاد عن الكلى.

وتدفق كميات صغيرة من البول من الحالب إلى المثانة كل 10 إلى 15 ثانية.

وفي بعض الأحيان يمكن أن يتم غلق الحالب وهذا يمكن أن يمنع تدفق البول إلى المثانة، وإذا استمر البول في الوقوف ، فقد تصاب بالتهابات في المسالك البولية.

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اضطرابات الحالب تشمل:

الازدواجية في الحالب: حالة خلقيّة (من الولادة) يتشكل فيها حالبان على نفس الكلية.

انسداد الوصلة الحلقية: يحدث هذا عندما يتم حظر الاتصال بين الكلى والحالب ، مما يمنع البول من الخروج من الكلية.

انسداد الوصل التحويلي: عندما يتم حظر الاتصال بين الحالب والمثانة.

ويقوم الأطباء بتشخيص مشاكل الحالب باستخدام اختبارات مختلفة، وتشمل هذه: اختبارات البول ، والأشعة السينية ، وفحص الحالب بما يسمى منظار المثانة، ويعتمد العلاج على سبب المشكلة، وقد تشمل الأدوية ، وفي الحالات الشديدة يتم عمل الجراحة.