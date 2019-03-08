العربية: البشير يعلن الإفراج عن جميع المعتقلات خلال التظاهرات

أفادت قناة العربية نقلًا عن مصادرها، إعلان الرئيس السوداني، عمر البشير الإفراج عن جميع المعتقلات النساء خلال التظاهرات الأخيرة، التي اندلعت احتجاجًا على الفساد الحكومي، وتردي الأوضاع الاقتصادية.

وقرر الرئيس السوداني، صباح اليوم الجمعة، إحالة عددًا من ضباط الجيش للتقاعد وترقية آخرين، وذلك ضمن قرارات جمهورية تم بموجبها إحالة عدد محدود من ضباط الجيش إلى التقاعد، وترقية آخرين.

واعتبر الجيش أن القرارات “روتينية”، وتأتي وفق قانون القوات المسلحة السودانية، واللوائح المنظمة لخدمة وترقي ضباط الجيش.

منذ 19 من ديسمبر الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلًا، وفق آخر إحصاء حكومي. فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 من فبراير، إن العدد بلغ 51 قتيلًا.

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