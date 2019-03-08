شكرا لقرائتكم الشامسي يوزع مساعدات في عكار ضمن حملة الشتاء: مشاريع الإمارات مستمرة وسنطلق قريبا مشروع رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 8 مارس 2019 - اخر تحديث في 8 مارس 2019 / 21:32

استكمالا لحملة الشتاء لمساعدة الفقراء والمحتاجين، زار السفير الإماراتي في لبنان حمد سعيد الشامسي، بلدة "البرج" في "الجومة - عكار"، وكانت محطته الأولى من دارة الوزير الأسبق معين المرعبي الذي أقام على شرفه فطورا صباحيا في حضور رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة،وفاعليات.



الشامسي

وقال الشامسي: "زيارتنا اليوم في إطار سياسة دولة الإمارات وقيادتها لدعم أشقائنا العرب وقضاء حوائج الناس منها ما هو معلن ومنها ما هو غير معلن بهدف تنموي إنساني بحت ونحيي جمعتكم على العروبة والوطنية بهذا البلد العربي المعتدل، نموذج العيش المشترك".

جديدة

من جهته، أكد الشيخ جديدة "أن السفير الشامسي هو صاحب قيم وأخلاق عالية نعتز بها ودولة الإمارات واحة لكل العالم تنظر فيها إلى نموذج حضاري يعزز قيمة الإنسان. أنت شمس السفراء أهلاً بك في منزول تجلس فيه الناس فتحل مشاكلهم ومرجعية إلى جانب الناس عنيت به الوزير معين المرعبي".

حملة الشتاء

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ثم أدى الشامسي صلاة ظهر الجمعة في مسجد البرج حيث أم جديدة المصلين، وتوجه الشامسي بعدها لتوزيع مساعدات إغاثية وإنسانية ضمن حملة الشتاء والتي شملت عينات غذائية وبطانيات ووسائل تدفئة. وقال: "هذه الحملة اليوم من ضمن سلسلة حملات الشتاء لإغاثة ودعم كل لاجئ سوري ومقيم لبناني وكل عربي على أراضي لبنان برعاية الوزير معين المرعبي والشيخ مالك جديدة بتوجيهات القيادة الحكيمة في دولة الإمارات ويهمنا أن تصل المساعدات إلى كل فقير ومحتاج من مؤسسة خليفة بن زايد".

أضاف: "زرنا مناطق كثيرة والمنطقة التي نصلها سوف يصلها الخير إن شاء الله. مشاريعنا مستمرة وإن شاء الله سوف نطلق قريبا مشروع رمضان بعد انتهاء حملة الشتاء. توجيهات القيادة أن نكون دائما في الميدان ونرى المساعدات تصل إلى المحتاجين عبر أركان الحكومة، واليوم وزعنا بمعية الوزير المرعبي مساعدات بالإسم والرقم، والإمارات احتلت المركز الأول عالميا لخمس سنوات متتالية، لأنها لم تفرق بين عرق وجنس ولون ومذهب، فالعمل خيري وكما قال الشيخ زايد، حتى لو الحجر نطق، يريد مساعدة لساعدناه".

وختم "مساعدتنا مستمرة وفي الـ 2017 افتتحنا 37 مشروعا بمعية الوزير المرعبي والسنة الماضية 2018 هناك 22 مشروعا ووضعنا حجر الأساس لمشروع آخر وهذه السنة إن شاء الله المشاريع قادمة شكرا الشيخ مالك جديدة على هذه الخطبة المعتدلة التي تعبر عن الجميع فالإعتدال هو الأصل بيننا".

المرعبي

أما المرعبي فقال: "نحن عاجزون عن شكر الإمارات العربية المتحدة إمارات الخير والمحبة وقيادتها، والشعب اللبناني والسوري والفلسطيني وكل من هو بحاجة ويستفيد تقف إلى جانبه دولة الإمارات الشقيقة فلها كل الشكر ولسفيرها الصديق حمد سعيد الشامسي كل الشكر والتقدير".

جديدة

وقال جديدة: "إن أهل الحاجة اليوم كأنما عندهم عيد. نحن بحاجة دائما إلى قيادات حكيمة تمد يد الخير وسفير الإمارات، ودولة الإمارات هي مدرسة في الخير وكل إنسان هنا يلهج بالشكر لدولة الإمارات وقادتها دولة الحضارة والإنفتاح والعروبة".