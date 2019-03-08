شكرا لقرائتكم عون: لتواكب مفوضية اللاجئين تسهيل عودة النازحين وتسريعها غراندي: سنواصل العمل لإزالة بعض العقبات لعودة طوعية وآمنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعتين في 8 مارس 2019 - اخر تحديث في 8 مارس 2019 / 22:28

وضع المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في صورة الزيارة الميدانية التي قام بها الى عدد من المناطق السورية حيث اطلع على اوضاع النازحين العائدين اليها، واصفاً اياها بانها "مطمئنة"، كما وضعه في اجواء المفاوضات التي يجريها مع المسؤولين السوريين للتعاون في معالجة قضية النازحين. ونوه "بالدعم الذي تلقاه المفوضية من المسؤولين اللبنانيين لتمكينها من القيام بالدور الانساني الموكل اليها".



ودعا الرئيس عون المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) الى "مواكبة لبنان في عملية تسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم وتسريعها". وشدد، خلال استقباله غراندي في قصر بعبدا، في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي على "استمرار التعاون مع المنظمة والتنسيق مع الادارات اللبنانية المعنية بملف العودة"، لافتا الى "اهمية تقديم المساعدات للنازحين السوريين بعد عودتهم الى ارضهم".

واكد على "تعاون السلطات السورية المختصة مع الجهات اللبنانية المعنية بتنظيم العودة، ولاسيما منها الامن العام اللبناني".

... والتقى بري وباسيل والحسن واللواء ابراهيم

وزار غراندي على رأس وفد من المنظمة، رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ودار الحديث حول قضية النازحين السوريين.

ومن قصر بسترس قال المفوض السامي للامم المتحدة، بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في حضور ممثلة المفوضية في لبنان ميراي جيرار: "هذه هي المرة الخامسة التي أزور فيها لبنان كمفوض سام، فقد زرته منذ ستة أشهر ما يدل انه يمثل أولوية بالنسبة لنا، لا سيما في ظل الوجود الكثيف للاجئين السوريين".

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واضاف: "جددت امتناننا لاستضافة لبنان لهذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين وأثمن ذلك عاليا، فبعد مرور ثماني سنوات على اندلاع الأزمة السورية نجد ان العبء ثقيل جدا ويجب التوصل الى حلول، وقد عدت ليلا من سورية حيث مكثت ثلاثة ايام وعاينت العودة المضطردة للنازحين في الداخل السوري الى منازلهم، كذلك سجلت عودة متزايدة في صفوف اللاجئين السوريين في لبنان ودول الجوار، وبحسب السلطات اللبنانية قدر عدد العائدين من لبنان بحوالى 165 الفا، لكن هناك العديد ممن يتريثون في اتخاذ القرار بالعودة".

وتابع: "على رغم ان معظم اللاجئين يرغبون بالعودة إلا ان ثمة مخاوف لديهم. ونحن نعمل مع الحكومة السورية بدعم من روسيا ودول أخرى لمعالجة بعض العقبات أمام هذه العودة، لا سيما في الاطار القانوني وتأمين المسكن والمسائل المتعلقة بالاملاك وتوفير الخدمات، ما يمثل تحديا كبيرا لنا. ورسالتي اليوم اننا سنواصل العمل لإزالة هذه العقبات ونحن نعزز وجودنا في سورية، والصبر هو المطلوب لان هذا المسار سيكون تدريجا ولاننا سنعالج مخاوف اللاجئين الموجودين خارج سورية بشكل جدي. وقد أطلقت نداء صارخا في دمشق للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمات الاخرى كي تتواجد في اماكن العودة، ما يرخي جوا من الثقة وهو ما نحتاج اليه في ظل عودة طوعية كريمة وآمنة وهذا ما نصبو اليه جميعا".

والتقى باسيل مساعد وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية تشن شياو دونغ الذي هنأه بتشكيل الحكومة الجديدة وسلمه دعوة من نظيره الصيني لزيارة الصين والمشاركة في معرض في شانغهاي في تشرين الثاني(نوفمبر) المقبل. كما جرى البحث في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين وأهمية دور الصين في المنطقة وفي إعادة إعمار سورية".

لازاريني

وترأس باسيل اجتماعا ضمه الى المنسق الخاص المقيم للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني الى جانب ممثلي الامم المتحدة العاملة في لبنان في حضور مديرة المنظمات الدولية في الوزارة السفيرة كارولين زيادة.

وأعلن لازاريني ان الاجتماع "كان ممتازا وجرى خلاله التأكيد على التزام الامم المتحدة دعم لبنان لجهة تنفيذ اجندة العام 2030". وقال: "في هذا الاجتماع الودي تم التطرق الى برنامج الحكومة الجديدة في لبنان، وأبلغنا الوزير باسيل ان الامم المتحدة ستلتزم التنسيق لتلائم كل النشاطات الخاصة بمنظماتها العاملة هنا مع اولويات الحكومة لضمان النمو المستدام في سياق تنفيذ الأجندة".

وبحث غراندي، مع وزيرة الداخلية ريا الحسن في التعاون بين وزارة الداخلية والاجهزة الامنية و UNHCR في مسألة النازحين ودعم البلديات المضيفة. ثم بحث مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم،في أوضاع النازحين السوريين في لبنان والإجراءات المتبعة لتسهيل العودة الطوعية للراغبين منهم إلى وطنهم.