شكرا لقرائتكم البخاري لجعجع: عودة السائحين السعوديين ستأخذ مداها الأقصى في الأسابيع المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 8 مارس 2019 - اخر تحديث في 8 مارس 2019 / 19:10

إلتقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري، في حضور الوزير السابق ملحم الرياشي.



اللقاء الذي دام قرابة الساعتين وفق المكتب الاعلامي لـ "القوات" بحث خلاله المجتمعون في آخر التطورات السياسية على الصعيد المحلي، خصوصا مع بدء العمل الحكومي بحيث سيتزخم القرار السعودي بعودة السائحين السعوديين إلى لبنان.

وأعلم السفير البخاري رئيس "القوات" أن من المنتظر أن تأخذ هذه العودة مداها الأقصى في الأسابيع المقبلة الأمر الذي سيشكل سندا مهما للإقتصاد اللبناني والدخل القومي.

كما أجرى المجتمعون جولة أفق على الأوضاع في المنطقة، وتباحثوا في الإتفاقات الثنائية المزعم توقيعها بين لبنان والمملكة العربية السعودية في الأيام القليلة المقبلة.