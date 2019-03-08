اخبار الخليج

ولي العهد السعودي يبحث هاتفيًا مع رئيس الوزراء الياباني العلاقات الثنائية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يبحث هاتفيًا مع رئيس الوزراء الياباني العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  تلقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبد العزيز، اليوم /الجمعة/، اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

 

Advertisements

وذكرت وكالة الأنباء (واس) أنه جرى - خلال الاتصال - بحث العلاقات السعودية اليابانية، وفرص تطوير مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وفقًا لمبادرات الرؤية (السعودية - اليابانية) 2030

.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد السعودي يبحث هاتفيًا مع رئيس الوزراء الياباني العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا