شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يبحث هاتفيًا مع رئيس الوزراء الياباني العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم /الجمعة/، اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى - خلال الاتصال - بحث العلاقات السعودية اليابانية، وفرص تطوير مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وفقًا لمبادرات الرؤية (السعودية - اليابانية) 2030

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