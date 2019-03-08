وكالة الأنباء الجزائرية: مظاهرات تطالب بتغيير النظام فى انحاء العاصمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء الجزائرية مساء اليوم الجمعة أن الآلاف من المواطنين خرجوا في الجزائر العاصمة والعديد من ولايات الوطن في مسيرات شعبية سلمية، للجمعة الثالثة على التوالي تطالب بتغيير النظام وبإصلاحات سياسية .
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وقالت الوكالة :"قد تميزت هذه المسيرات بتواجد مكثف للعنصر النسوي، تزامنا مع إحياء اليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن مارس، حيث رفع المشاركون فيها العلم الوطني مرددين شعارات تؤكد على الطابع السلمي لهذه المسيرات وتعبر عن رفضها مجددا لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة."
وقد بدأ المتظاهرون في التجمع منذ صبيحة اليوم على مستوى البريد المركزي وساحة أول ماي وساحة موريس أودان بوسط العاصمة، وسط تعزيزات أمنية مكثفة قبل أن تنطلق المسيرات بعد الظهر لتجوب مختلف شوارع العاصمة.
كما شهدت مسيرات هذه الجمعة مشاركة شخصيات سياسية ووطنية الى جانب وجوه من الوسط الثقافي والفني.
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