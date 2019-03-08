ورفض الدبلوماسي الجزائري محمد العربي زيتوت إدارة مذيعة قناة بي بي سي للحوار في برنامج "العالم هذا المساء".
ورفضت المذيعة طريقة حوار ضيفها، وعندما ارتفع صوته، طلبت منه ألا يرفع صوته، وقالت له: هذا الحوار انتهى إذا كنت لا تريد أن تسمع أسئلتي.
ورد الضيف عليها: أنت لست جديرة بهذا المكان.. أنت قبيحة".
وكانت حلقة البرنامج تناقش الوضع في الجزائر، حيث رأى زيتوت أن المذيعة ليست حيادية وتتفق مع نظام الجزائر، وهو ما نفته المذيعة تماما.
كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسي عربي يتهم مذيعة بالانحياز إلى بوتفليقة: أنت قبيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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